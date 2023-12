Vila Nova vai compor elenco de 2024 com jogadores sub-20

O elenco do Vila Nova contará com atletas das categorias de base no início da temporada de 2024. Ao menos cinco jogadores que estão na equipe sub-20, que se prepara para a disputa da Copa São Paulo da categoria, devem integrar o time profissional no começo do ano que vem. O número pode aumentar ou diminuir conforme o desempenho do clube na Copinha.

Neste momento, o planejamento do Vila Nova é “subir” o lateral direito Rian, os zagueiros Bruno Loch e Kayk, o volante Rafael e o atacante Fillipi Samuel. São atletas que integraram o elenco campeão da Copa Goiás sub-20, no início de dezembro, vão jogar a Copinha e devem retornar de São Paulo direto para o time profissional.

“Há prováveis nomes para subir para o profissional após a Copinha, mas reforço que, sem fazer uma boa competição, tudo será revisto. Precisamos de bom desempenho para que as coisas caminhem de maneira natural. Estamos em um momento muito bom, a força mental dos atletas está boa, estão concentrados e querem fazer uma competição para entrarem na história do clube. Só depende deles para subirem ao profissional, terem espaços e até se tornarem futuras negociações”, comentou o diretor das categorias de base do Vila Nova, Olímpio Jayme Neto.

A diretoria colorada tem objetivo de aumentar “ativos” do clube. A ideia é ter retorno técnico com os jovens, mas também financeiro com possíveis transferências. O exemplo mais recente é o lateral esquerdo Rodrigo Gelado, que jogou 50 partidas em 2023, primeiro ano no profissional, e foi vendido por cerca de R$ 2,1 milhões ao Coritiba - o clube goiano ainda detém 30% dos direitos econômicos.

Do quinteto que deve estar no profissional no início de 2024, Rian e Kayk já tiveram experiências de jogar na equipe principal do Vila Nova neste ano, mas voltaram para o time sub-20. Os outros três podem debutar em 2024.

Outra ideia do Vila Nova é repetir o que fez neste ano na Copa Verde. O clube colorado participará do torneio regional em 2024. O Tigre vai estrear na 2ª fase, que será disputada em jogo único. Nessa partida, que deve ocorrer em fevereiro, a tendência é que atletas da base e jogadores pouco aproveitados na equipe principal recebam oportunidades, como ocorreu na edição de 2023.

“Acredito que são os jogos grandes, clássicos decisivos que fazem os grandes atletas aparecerem. Temos uma Copa São Paulo pela frente, serão jogos decisivos e precisamos fazer uma excelente competição para depois, com a comissão técnica do profissional, pontuar os atletas que estarão aptos para a transição”, salientou Olímpio Jayme Neto.

Mais minutagem

O Vila Nova quer aumentar a minutagem desses jogadores no ano que vem, por isso vão compor o elenco que estará na disputa do Campeonato Goiano.

Rian é o mais “experiente” deles. O lateral direito de 19 anos, que é irmão do volante Dudu, que jogou pelo time colorado em três passagens, atuou em 13 partidas no time profissional neste ano.

O jovem ganhou espaço na equipe por causa da carência de jogadores da posição. Léo Duarte era o titular, mas, para preservá-lo, Rian entrava na equipe no decorrer de alguns jogos no início da Série B. Foi titular em três ocasiões, mas, após a chegada de Marcelinho, outro lateral direito, o jovem retornou ao time sub-20 e participou da campanha do título da Copa Goiás da categoria.

A carência de jogadores em determinadas posições é o motivo para Kayk e Bruno Loch já estarem definidos como zagueiros que vão compor o elenco profissional na próxima temporada.

Kayk jogou uma partida no profissional neste ano, pela Copa Verde, mas sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral. Passou por uma cirurgia, voltou aos treinos no final deste ano e está inscrito para a disputa da Copinha.

A posição de zagueiro é aquela para a qual o Vila Nova mais precisa contratar. Hoje, além da dupla da base, apenas Matheus Cabral, ex-Botafogo-RJ, seria opção. Henrique, ex-Coritiba, e Wanderson, ex-Atlético-GO, estão na mira do clube.

Um atleta citado como “joia” no Vila Nova e que vai integrar o time profissional é o atacante Fillipi Samuel, de 18 anos, que chegou ao Tigre neste ano - antes estava na base do Independente de Rio Verde.

Em sua primeira temporada no sub-20 do Tigre, o centroavante disputou 30 partidas e marcou 16 gols, 9 deles na campanha do título da Copa Goiás da categoria. Foi artilheiro da competição.

Quem tentará aproveitar as chances no ano que vem é o volante Rafael. Do quinteto, é o mais velho, tem 20 anos e está no último ano da base. O jogador foi revelado pelo Trindade e chegou ao Vila Nova em 2023. Também foi campeão da Copa Goiás sub-20 e está inscrito na Copinha.

A Copa São Paulo começa para o Tigre no dia 3 de janeiro. Os jogos da fase de grupos vão até o dia 9 e a final está prevista para o dia 25. O Goianão começa antes, no dia 17.