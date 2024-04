Vila Nova vence o Cuiabá e abre vantagem na semifinal da Copa Verde

O Vila Nova abriu a semifinal da Copa Verde com um bom resultado ao vencer o Cuiabá-MT por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (17), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). A vitória em casa significa que o time vilanovense levará para a partida de volta uma boa vantagem para administrar diante da equipe adversária, que disputa a Série A, a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil e foi campeã recentemente do Campeonato Mato-Grossense.

O time alvirrubro poderá perder por um gol de diferença para garantir a vaga na final, diante do Paysandu-PA. Os gols do alvirrubro foram marcados pelo atacante Alesson, no primeiro tempo, e pelo zagueiro Anderson Conceição, na etapa final.

O resultado serve para levantar a moral do elenco, da torcida e dos dirigentes vilanovense após o vice-campeonato no Campeonato Goiano. Na final, a equipe foi duas vezes batida pelo Atlético-GO (2 a 0 e 3 a 1).

Agora, o clube passa a se dedicar à estreia na Série B do Brasileiro, em que jogará na próxima segunda-feira (22) contra o Guarani, também no OBA.

O jogo

O Vila Nova teve desfalques e novidades na abertura da semifinal da Copa Verde. Não puderam atuar: o zagueiro Juan Quintero, os meias João Lucas e Estevão, os atacante Apodi e Juan Christian e o lateral Rian (contundidos) e o atacante Henrique Almeida (suspenso).

Como novidade, o técnico Márcio Fernandes decidiu relacionar os volantes Vitor Graziani e Breno, o meia Carlos Miguel e o atacante Islan. Como titular, o atacante Gustavo Pajé, de 19 anos, em noite de estreia – o quinteto é oriundo das categorias de base.

No segundo tempo, foi a vez de Islan fazer a estreia, enquanto Breno e Vitor Graziani entraram nos minutos finais do jogo. O técnico Márcio Fernandes tinha poucas opções no elenco e os contratados recentemente não podem atuar na Copa Verde, apenas na Série B.

No Cuiabá, a equipe também estava alterada. Como atração, o volante Guilherme Madruga, autor do Gol Puskás, recebido em janeiro deste ano após golaço pelo Botafogo-SP, ano passado, pela Série B. Madruga foi substituído no segundo tempo. Com o time desgastado pelo excesso de jogos e viagens nos últimos dias, o interino Luiz Fernando Iubel decidiu rodar o elenco em Goiânia, pela Copa Verde.

No primeiro tempo, Gustavo Pajé participou de uma boa jogada que Luciano Naninho chutou para fora. O Vila Nova teve três chances, em menos de cinco minutos, começando pela de Naninho.

No lance seguinte, o goleiro Walter fez boa defesa , mas, na terceira oportunidade, não teve como ele evitar o gol alvirrubro. Alesson ganhou pela esquerda, avançou e chutou rasteiro, embaixo do corpo do goleiro mato-grossense – 1 a 0, aos 28 minutos.

Foi o 9º gol do atacante colorado neste ano - sete foram no Estadual.

Na etapa final, as duas equipes continuaram no ritmo do primeiro tempo. O Vila Nova, à procura de segurar a vantagem no placar e, na medida do possível, ampliá-la. O Cuiabá, na tentativa de pressionar o Vila Nova, não conseguia ter o controle do jogo no meio-campo.

Bom para o Vila Nova, que foi letal quando pôde na jogada de bola parada. Após cobrança de falta de João Vitor, no meio da área apareceu o zagueiro Anderson Conceição, sem marcação, para o cabeceio – 2 a 0, aos 17 minutos.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova: Dênis Júnior; João Vítor, Anderson Conceição, Ruan Santos e Éric; Ralf (Vitor Graziani), Bruno Matias e Luciano Naninho (Fernando Henrique); Gustavo Pajé (Roberto), Fernandão (Islan) e Alesson (Breno). Técnico: Márcio Fernandes

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alyson e Raylan; Filipe Augusto (Lucas Mineiro), Guilherme Madruga (Denislon) e Lucas Fernandes (Fernando Sobral); Jonathan Cafu, Eliel (Derik Lacerda) e Isidro Pitta (Deyverson). Técnico: Luiz Fernando Iubel

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA, em Goiânia-GO). Árbitro: Angleison Marcos Vieira Monteiro (RO). Assistentes: Marcos Bezerra Lopes Caetano (RO) e Renato Aparecido dos Reis Oliveira (RO). Gols: Alesson (28'/1ºT) e Anderson Conceição (17'/2ºT). Público: 4.125 pagantes. Renda: R$ 41.015,00.