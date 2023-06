Vila Nova vence o Tombense-MG e é líder da Série B

Foi no sufoco, com contornos dramáticos, mas o Vila Nova se tornou líder da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Tombense-MG, por 1 a 0, na noite desta terça-feira (27), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Guilherme Parede marcou o gol do Tigre.

Com a vitória, a nona do time colorado neste Brasileirão, o Tigre chegou aos 30 pontos e não perde mais a liderança nesta rodada. Está a 1 ponto do vice-líder, o Novorizontino, que perdeu na rodada para o Botafogo-SP e tem 29 pontos.

O Vila Nova contou com os tropeços do Novorizontino e também do Sport para fazer a ultrapassagem dupla e assumir a ponta. O gol da vitória sobre o Tombense e da liderança foi de Guilherme Parede, aos 45 minutos do 2º tempo.

Na condição de líder, o Vila Nova volta a campo no próximo sábado (1º de julho) para fazer o clássico contra o Atlético-GO. A partida será disputada no Estádio Antônio Accioly.

O jogo

A partida começou a mil por hora no OBA. Aos três minutos, o zagueiro Augusto fez uma lambança na pequena área e entregou a bola nos pés do atacante Neto Pessoa. O centroavante colorado, no entanto, perdeu chance cristalina para abrir o placar.

No minuto seguinte, o árbitro da partida expulsou o volante Bruno Silva por reclamação. Na confusão, o jogador do Tombense chegou a acertar a mão do árbitro e quebrar o cartão amarelo, apesar da batida ter parecido ser involuntária, o árbitro mostrou o cartão vermelho.

O Vila Nova estava em casa, com um jogador a mais desde o quarto minuto de jogo e já tinha contado com um tropeço do Sport, diante da Chapecoense, e sonhava com a liderança. Essa possibilidade ficou ainda mais bem desenhada quando o Botafogo-SP abriu o placar sobre o Novorizontino, líder da tabela de classificação.

Faltava ao Vila Nova apenas cumprir sua parte. O Tigre precisava vencer para assumir a ponta da tabela pela primeira vez nesta Série B. O time colorado foi para cima do Tombense-MG e finalizou 13 vezes só no 1º tempo, mas acertou o alvo apenas duas vezes.

Acusação de racismo

Na saída para o intervalo, o lateral direito Pedro Costa, do Tombense-MG, acusou ter sido chamado de “crioulo sujo”, quando ia cobrar um arremesso lateral. O jogador estava ao lado de atletas reservas do Vila Nova e também bem próximo de torcedores, que batiam no vidro que separa o campo do setor de arquibancadas.

Inconformado, Pedro Costa discutiu com jogadores do Vila Nova e apontou para o volante Sousa, que estava próximo dele na hora do lance. Questionado pela reportagem do Sportv, o volante Sousa negou que tivesse feito qualquer ofensa.

2º tempo

Com vantagem numérica em campo, mas sem conseguir transformá-la em superioridade no placar, o Vila Nova voltou para a etapa final com uma mudança. O técnico Claudinei Oliveira barrou Neto Pessoa e optou pela entrada do meia Luciano Naninho. Minutos depois, sacou Ralf para a entrada de Igor Henrique. A intenção era deixar o Vila Nova mais criativo em busca do gol que valeria a liderança da Série B.

Se no 1º tempo a falta de pontaria deixou o Tigre longe de abrir o placar, na segunda etapa o obstáculo era o goleiro Felipe Garcia, que fez defesas difíceis para impedir a abertura do placar no OBA.

Nos minutos finais, para tentar um final diferente daquele visto na partida contra o Criciúma, com enredo semelhante, o Vila Nova fez pressão forte para buscar o gol salvador. E ele saiu. Aos 45 minutos, o atacante Guilherme Parede recebeu a bola dentro da área e chutou cruzado para, enfim, vencer o goleiro Felipe Garcia. O OBA explodia em alegria.

Como o árbitro deu oito minutos de acréscimos, o que seria uma boa notícia para o Vila Nova passou a ser uma questão de agonia. O Tigre, na liderança da tabela, precisava segurar até o apito final. E foi o que aconteceu. Vitória em casa e a 1ª colocação garantida após 14 rodadas.

FICHA TÉCNICA

1 VILA NOVA: Dênis Júnior; Marcelinho (Diego Renan), Rafael Donato, Eduardo Doma (Marcondes) e Rodrigo Gelado; Ralf (Igor Henrique) e Lourenço; Éverton Brito (Ronald), Caio Dantas, Neto Pessoa (Luciano Naninho) e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira

0 TOMBENSE: Felipe Garcia; Pedro Costa, Augusto, Wesley Marth e Egídio; João Pedro, Bruno Silva e Matheus Frizzo (Pierre); Keké (Alex Sandro), Fernandão (Daniel Amorim) e Marcelinho (Kevin). Técnico: João Burse

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia

Data: 27/06/2023 (terça-feira)

Horário: 21h30

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Expulsão: Bruno Silva (Tombense)

Gol: Guilherme Parede aos 45’ do 2º tempo (Vila Nova)

Público: 7.222 pagantes

Renda: R$ 190.005,00