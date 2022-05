Vila Nova volta a perder para o Fluminense e está eliminado da Copa do Brasil

A participação do Vila Nova na Copa do Brasil 2022 terminou nesta quarta-feira (11), e sem a festa esperada pelo clube colorado. O Tigre voltou a ser derrotado pelo Fluminense, desta vez por 2 a 0, na reabertura do Estádio Serra Dourada e se despediu do torneio nacional na 3ª fase. O duelo registrou o maior público do futebol goiano em 2022 com 29.138 pagantes.

Assim como no jogo de ida, no Maracanã, o duelo no Serra Dourada teve reclamação colorada contra a arbitragem. Para os vilanovenses, uma falta no volante Ralf não foi marcada no lance que originou o gol marcado por Germán Cano, do Fluminense, o primeiro da partida. Nesta fase da Copa do Brasil não há o uso do VAR. O outro gol do time carioca foi anotado pelo atacante Luiz Henrique.

Os gols da equipe tricolor foram marcados em momentos chave da partida, após períodos de pressão do time goiano. A primeira chance do jogo foi do Vila Nova, aos 5 minutos, com Matheuzinho, que arriscou chute colocado e tirou tinta da trave do Fluminense. A resposta dos visitantes ocorreu aos 9 minutos, com Germán Cano, que livre dentro da área, cabeceou após cobrança de escanteio e abriu o placar.

No retorno do intervalo, o Vila Nova criou chances com Victor Andrade, Matheuzinho e Arthur Rezende, mas sem levar perigo contra à meta do goleiro Fábio. Em um dos primeiros ataques na etapa final, Luiz Henrique aproveitou cruzamento na área e concluiu para ampliar a vantagem. No placar agregado, o Fluminense avançou às oitavas de final por 5 a 2. O time carioca também garantiu premiação de R$ 3 milhões.

A derrota para o Fluminense, além da eliminação na Copa do Brasil, encerrou com a sequência de 24 jogos de invencibilidade do Vila Nova como mandante. Esse foi o segundo maior período invicto do Tigre na história. O time colorado não perdia em Goiânia desde agosto do ano passado.

O foco do Vila Nova agora será todo direcionado para a sequência da Série B. Após a primeira vitória na competição, diante do Náutico, pela 6ª rodada, o Tigre volta a campo no próximo sábado (14). A equipe colorada encara o Sampaio Corrêa, no Castelão, a partir das 18h30. Ainda nesta temporada, o clube vilanovense deseja disputar a Copa Verde, mas depende de convite.

FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil - 3ª fase - Jogo de volta

Jogo: Vila Nova 0x2 Fluminense

Local: Estádio Serra Dourada

Data: 11/05/2022

Horário: 21h30

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Michael Stanislau/RS

VILA NOVA: Georgemy; Alex Silva (Pedro Bambu), Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Ralf (Pablo Roberto), Arthur Rezende e Matheuzinho (Wagner); Pablo Dyego, Rubens (Diego Tavares) e Victor Andrade. Técnico: Higo Magalhães

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Calegari), Nino (Luccas Claro), David Braz, Pineida; Wellington (Martinelli), André, Yago Felipe e Nathan; Luiz Henrique (Caio Paulista) e Germán Cano (Fred). Técnico: Fernando Diniz.

Gols: Germán Cano, aos 9 minutos do 1° tempo (Fluminense), Luiz Henrique, aos 21 minutos do 2º tempo (Fluminense)

Cartões amarelos: Ralf, Arthur Rezende, Pablo Roberto (Vila Nova), Calegari, Martinelli e Wellington (Fluminense)

Público pagante: 29.138

Público total: 29.631

Renda: R$ 810.430,00