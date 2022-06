Vila Nova x Atlético-GO: ingressos à venda para clássico no futebol feminino

O Vila Nova iniciou a venda de ingressos para o duelo inédito entre Vila Nova e Atlético-GO no futebol feminino. Os rivais vão se enfrentar pela partida de ida, da 1ª fase, do Campeonato Brasileiro A3, neste sábado (11), no OBA, a partir das 15 horas.

Os valores dos ingressos são de 10 reais (inteira) e 5 reais (meia-entrada). O valor de 50% é aceito para quem apresentar documentos comprobatórios ou ir ao OBA com a camisa do Vila Nova. Sócios-torcedores terão acesso gratuito.

As vendas estão sendo feitas na Loja Nação Colorada, até o dia da partida às 13 horas, e nas bilheterias do OBA.

O Campeonato Brasileiro A3 possui formato diferente das duas principais divisões da competição. O torneio será disputado por meio de jogos eliminatórios. Caso o time visitante vença por três gols de vantagem no jogo de ida, garante classificação automática para a próxima fase.

Se necessário, o clássico de volta entre Vila Nova e Atlético-GO será disputado no sábado (18), a partir das 10 horas, no CT do Dragão.