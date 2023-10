Vila Nova x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, ingressos, horário e escalações

Vila Nova e Atlético-GO vão disputar, na noite deste sábado (28), às 19 horas, o 16º clássico entre eles pela Série B. Pela primeira vez numa mesma temporada, desde 1989, os dois clubes usarão os estádios próprios como sede dos jogos entre eles.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preço de ingressos)

Agora, pela segunda vez na história do embate pela Segundona, a partida será no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), a casa vilanovense. No 1º turno, o palco do jogo foi o Estádio Antônio Accioly, reduto atleticano no Bairro de Campinas.

Isso era diferente nas temporadas anteriores, nas quais a maioria dos confrontos tinha o Estádio Serra Dourada (10 vezes) como sede, enquanto o Accioly acolheu quatro clássicos e o OBA recebeu as duas equipes há exatos 34 anos, no distante dia 28 de outubro de 1989, também num sábado.

Eram tempos diferentes no futebol goiano, tanto no entendimento do significado de uma Série B como no aspecto rivalidade. Clássico era um espetáculo à parte e não havia a determinação de torcida única, como na atualidade. Naquele ano, o Vila Nova tentou retomar a dianteira do futebol goiano, mas o clube iniciou a Série B curtindo uma ressaca por causa do título do Estadual perdido para o Goiás em setembro. O Vila formou um elenco caro e com jogadores de renome, como Luvanor, Zé Roberto, Rocha, Vagner Bacharel e Cléo, entre outros, para justamente retomar o lugar ocupado pelo Atlético-GO, o rival do Goiás na segunda metade da década de 1980 – campeão em 1985 e 1988.

Nas duas primeiras participações na Série B (1989 e 1991), os dois clubes goianos não passaram da 1ª fase (grupos). Porém, o Atlético-GO abriu uma vantagem, que se transformou em tabu, sobre o Vila Nova. Nos 15 clássicos disputados pela Série B, o Dragão nunca perdeu. São sete vitórias dos atleticanos e oito empates.

A partir de 2009, na era dos pontos corridos, outra situação foi estabelecida entre os dois clubes na Série B. A equipe rubro-negra brigou pelo acesso em todas as edições (2009, 14, 16, 18, 19 e agora), nas quais o time vilanovense disputou.

O Atlético-GO conquistou o acesso em 2009 e 2019 com o 4º lugar e em 2016 como campeão, enquanto ficou em 6º lugar (2018) e na 7ª posição (2014).

Um dado oposto entra nestas curiosidades: o Vila Nova foi rebaixado à Série C em 2014 e 2019. Em 2018, os dois clubes caminharam parelhos na Série B, empataram os dois clássicos, mas ficaram pelo caminho e não conquistaram acesso à Série A. Agora, o Dragão está mais próximo da meta, ao passo que o Tigre se distanciou por causa dos resultados ruins no returno.

Treinadores

O resultado do clássico na Série B também costuma ser importante para os treinadores. Higo Magalhães está de volta ao comando vilanovense e disputa o primeiro jogo neste retorno. Se vencer o Dragão, melhora a situação do Vila na Série B, apesar de ainda ter o acesso distante, pois dependerá de uma campanha praticamente perfeita para ficar entre os quatro. Em 2019, o empate de 1 a 1 foi nefasto para o técnico Wagner Lopes no Atlético-GO, pois ele foi demitido no dia seguinte (12 de outubro) com o acesso encaminhado.

Os dois técnicos atuais dos dois clubes têm pouco tempo de casa antes do jogo deste sábado (28). No Atlético-GO, Jair Ventura disputa o primeiro clássico à frente do time e buscará a sexta vitória seguida na Série B. Em três meses no Dragão, o treinador dirigiu a equipe em 14 jogos (são dez vitórias, dois empates e duas derrotas, com aproveitamento de 75,19%).

Jair Ventura faz duas mudanças na equipe. Voltam à formação titular o lateral direito Bruno Tubarão, após cumprir suspensão, e o meia-atacante Shaylon, poupado com incômodo muscular nos dois últimos jogos. Os dois entram nas vagas de Rodrigo Soares e Dodô, respectivamente.

No Vila Nova, Higo Magalhães não deve fazer mudanças radicais, mas o volante Sousa está cotado para retornar à equipe no lugar de Lourenço, contundido. O técnico retoma a linha de trabalho no clube como quarto treinador na temporada, após Claudinei Oliveira, Marquinhos Santos e Lisca. O Dragão passou por processo inverso no 1º turno, pois teve Mozart, Alberto Valentim e o interino do clube, Anderson Gomes, antes da chegada de Jair Ventura.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 34ª rodada

Jogo: Vila Nova x Atlético-GO

Local: OBA (Goiânia/GO)

Data: 28/10/2023 (sábado)

Horário: 19 horas

Onde assistir: SporTV e Premiere

Ingressos: 100 reais (setor A) e 50 reais (setor B)

Promoção: meia para torcedores com camisa do Vila Nova e mulheres com a camisa do Vila Nova não pagam

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva/MG (Fifa)

Assistentes: Fernanda Nândrea Gomes Antunes/MG (Fifa) e Felipe Alan Costa de Oliveira/MG

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira/MG

VILA NOVA: Dênis Júnior; Marcelinho, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Sousa, Cristiano e Igor Henrique; Juan Christian, Caio Dantas e Guilherme Parede. Técnico: Higo Magalhães

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Alix Vinícius e Lucas Esteves; Matheus Sales, Gabriel Baralhas e Shaylon; Kelvin, Gustavo Coutinho e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura