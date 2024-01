Vila Nova x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações

Vila Nova e Atlético-GO disputam neste domingo (28) um novo capítulo de uma rivalidade que tem se destacado nos últimos anos com jogos quentes e marcados por polêmicas após o apito final. O novo encontro entre Tigre e Dragão será no OBA, a partir das 16 horas, pela 4ª rodada do Campeonato Goiano.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)

Dos dois lados, há o desejo por vitória, mas todos definem o jogo como “diferente” por se tratar de um clássico. A rivalidade é antiga, começou na década de 1940, mas desde 2022 ganhou contornos que transcendem o campo.

O clássico não ocorreu nos anos de 2020 e 2021 porque os clubes estavam em divisões diferentes no Campeonato Brasileiro e por causa do formato de disputa do Campeonato Goiano, diferente do atual - as equipes só se enfrentavam no mesmo grupo e os rivais ficaram em chaves diferentes. Em 2022, eles voltaram a se encontrar.

Vila Nova e Atlético-GO fizeram clássicos decisivos nos últimos dois anos, que esquentaram a rivalidade entre as equipes. O Dragão eliminou o Tigre no Estadual de 2022, enquanto a equipe colorada conquistou pontos em duelos pela Série B e conseguiu a atual invencibilidade de quatro jogos sem derrota para o rival rubro-negro.

No primeiro duelo neste recorte a partir de 2022, o Vila Nova venceu o Atlético-GO por 2 a 0, na fase de classificação, em jogo que o presidente Adson Batista afirmou que o Dragão estaria na decisão do Goianão daquele ano. A classificação para a final ocorreu justamente no OBA, em novo clássico contra o Tigre.

Na ida da semifinal, o Dragão venceu por 3 a 2. Na volta, o placar estava 1 a 0 para o Tigre até que o atacante Wellington Rato, hoje no São Paulo, marcou o gol de empate e da classificação do time rubro-negro para a decisão. “Camisa forte” foram as palavras escolhidas pelo dirigente para resumir o avanço à final, que teria título goiano conquistado contra o rival Goiás, na Serrinha.

Dirigentes de Vila Nova e Atlético-GO mostram respeito entre eles, mas não deixam de “cutucar” uns aos outros em algum momento. No ano passado, os times fizeram clássicos quentes na Série B.

No 1º turno, no Accioly, 1 a 1 foi o resultado do empate que teve gols marcados por Lucas Gazal, aos 43 minutos do 2º tempo, e Marlone, aos 50 minutos. Porém, farpas foram trocadas por dirigentes por cerca de três dias depois do clássico.

Tudo começou com a tentativa do Vila Nova de tentar ter torcida presente no Accioly, o que não ocorreu. O Tigre vivia ótimo momento na Série B, era o líder da competição e o Dragão estava em 11º. Nas comemorações dos gols, rubro-negros teriam ofendido os colorados, que devolveram as ofensvas na celebração do gol marcado por Marlone no apagar das luzes no clássico.

Durante a celebração em um camarote, um dirigente do Vila Nova deu um soco na parede de gesso e fez um buraco no local. O presidente Adson Batista disse que os colorados “esculhambaram geral”, enquanto os vilanovenses pediram os valores para arcar com os custos.

No returno, no OBA, o Atlético-GO estava no G4 e o Vila Nova tentava vencer o rival para voltar para a briga pelo acesso. Na estreia do técnico Higo Magalhães em seu retorno ao clube, o Tigre venceu o Dragão por 2 a 1, de virada, com gol da vitória marcado aos 49 minutos por Rafael Donato, e seguiu com chances de subir à Série A. Depois do clássico, o técnico Jair Ventura afirmou que a equipe rubro-negra subiria para a elite nacional.

Novamente, a profecia atleticana deu certo. Na 38ª rodada, o Atlético-GO não dependia de si para subir. Precisava vencer o Guarani e torcer por tropeço do Vila Nova, que só precisava ganhar do rebaixado ABC para subir, ou do Juventude diante do Ceará. O Dragão venceu, o Tigre foi derrotado pela equipe alvinegra e viu o rival conquistar o acesso, enquanto permanece na Segundona.

O contexto dos últimos confrontos pode estar presente neste domingo (28) no OBA, mas o clima no estádio será de festa antes da bola rolar. O volante Fernando, principal contratação do Tigre para a temporada, vai reestrear pelo Vila Nova. O jogador de 36 anos será titular no meio-campo colorado e uma das principais atrações do clássico, que, nos últimos anos, tem ajudado a agitar o futebol goiano.