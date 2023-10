Vila Nova x Atlético-GO: rivais mudam em campo e vivem estágios diferentes

Vila Nova e Atlético-GO chegam para o clássico do 2º turno da Série B alterados em relação ao duelo de quase quatro meses atrás. Times, destaques, situação na tabela e cenários das equipes estão diferentes e as mudanças começam pelos jogadores que foram protagonistas da partida da 15ª rodada da competição.

O rubro-negro Lucas Gazal e o colorado Marlone marcaram os gols do empate de 1 a 1 entre Atlético-GO e Vila Nova no 1º turno, no Estádio Antônio Accioly, no dia 1º de julho. Os gols no final do segundo tempo. Os goleadores daquele clássico perderam espaço, foram poucas vezes utilizados no returno e não devem ser titulares neste sábado (28), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).

Marlone até voltou à cena na passagem do técnico Lisca pelo Vila Nova, entrando nos minutos finais do segundo tempo, mas não correspondeu. Gazal perdeu a posição após as contratações de Luiz Felipe e Alix Vinícius pelo Atlético-GO.

A situação dos rivais na Série B se inverteu. Há quase quatro meses, o Vila chegou aos 31 pontos naquela rodada e estava na liderança, com a mesma pontuação do Sport. O olhar do clube estava para a diferença apertada em relação ao 5º colocado, a intenção naquele momento da competição era seguir no G4 e acumular uma certa gordura. O Dragão tinha 22 pontos e estava no meio de tabela.

Quatro meses depois do jogo do 1º turno, o Atlético-GO reagiu e está no G4, inserido na briga pelo acesso à Série A, com boas chances de conquista do objetivo, com 59 pontos, em 3º e a 4 pontos do Guarani, 5º. O Vila Nova despencou na tabela e não conseguiu reverter a trajetória para voltar a ficar perto da disputa por vaga na elite. Está com 51 pontos, a 5 do G4 e a 8 do rival local, em 9º.

O Dragão terá a defesa totalmente diferente em relação ao clássico do 1º turno. Só o goleiro Ronaldo continua titular. Além dele, ainda são titulares o volante Matheus Sales, o meia-atacante Shaylon e os atacantes Gustavo Coutinho e Kelvin. E um jogador que era titular no ataque agora é lateral direito – Bruno Tubarão. Esta foi uma mudança significativa, pois Tubarão foi improvisado e se firmou na lateral. Luiz Fernando, que havia perdido a vaga, conseguiu recuperá-la.

O treinador era Alberto Valentim, que não fez trabalho convincente e saiu nove dias depois sem sanar o principal problema do time: o excesso de gols sofridos desde 2022.

O Atlético-GO jogou com Ronaldo; Emerson Santos (Airton), Lucas Gazal, Heron, Jefferson; Matheus Sales, Rhaldney (David Braga), Shaylon; Bruno Tubarão (João Victor), Gustavo Coutinho (Daniel), Kelvin. O time atual terá Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Henrique, Alix Vinícius, Lucas Esteves; Matheus Sales, Gabriel Baralhas, Shaylon; Kelvin, Gustavo Coutinho, Luiz Fernando.

O Dragão reagiu após contratar dez jogadores e o técnico Jair Ventura. A principal contratação foi o retorno do volante Gabriel Baralhas, autor de cinco gols. Jair Ventura deu o equilíbrio entre os sistemas ofensivo, que continua fazendo gols, e defensivo, que tem um dos melhores aproveitamentos no returno – nove gols sofridos em 14 rodadas.

O Vila Nova, desde a passagem de Claudinei Oliveira, que era o técnico no clássico do 1º turno, mudou três vezes o comando técnico: Higo Magalhães será a novidade no sábado (28). Voltou ao clube para o lugar do passageiro Lisca, que foi substituto de Marquinhos Santos, contratado para o lugar de Claudinei Oliveira.

Higo deve tentar algo para mudar o time, que saiu da formação com dois volantes e quatro atacantes, na era Claudinei, mas que ficou previsível e teve queda de produção. As variações seguintes, com três jogadores no meio e um trio de frente, também tiveram altos e baixos.

Fato é que, na janela de transferências, a direção vilanovense trouxe seis peças, mas, à exceção do atacante Juan Christian, ninguém conseguiu ter regularidade no returno. Em relação ao clássico, o Vila se mantém com a defesa menos vazada. Apesar disso, perdeu posições no decorrer do returno. Chegou a liderar no 1º turno e, agora, é 9º (51 pontos). Somou 35 pontos no 1º turno e 16 pontos no returno.

O time do 1 a 1 foi Dênis Júnior, Léo Duarte (Marcelinho), Rafael Donato, Eduardo Doma, Rodrigo Gelado; Ralf, Sousa, Everton Brito (Ronald); Caio Dantas (Igor Henrique), Neto Pessoa e Guilherme Parede (Marlone).

A base da defesa deve ser a mesma do último clássico. Ralf, se recuperando de lesão, e Sousa, que eram titulares, não têm a presença garantida. Nos últimos jogos, Cristiano e Igor Henrique foram titulares. Lourenço é dúvida. Juan Christian, Caio Dantas e Guilherme Parede fizeram o trio de ataque, mas Higo Magalhães não definiu se serão mantidos no time.