Vila Nova x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A sete rodadas do fim da Série B, o Vila Nova faz o discurso de acreditar nas reduzidas possibilidades de acesso que tem e busca voltar a vencer na noite desta quarta-feira (11), às 21h30, diante do Botafogo-SP.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preço de ingressos)

A equipe vilanovense volta a jogar no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), onde empatou o último jogo disputado no local – 1 a 1 com a Ponte Preta. Depois, na estreia do técnico Lisca, o Tigre mudou a casa e atuou no Estádio Serra Dourada, onde também ficou no empate, desta vez sem gols, contra a Chapecoense, ameaçada de rebaixamento.

O Vila Nova não vence há quatro rodadas. São três empates no período, contra a Ponte Preta (1 a 1), Chapecoense (0 a 0) e o mais lamentado deles, diante do Guarani (1 a 1), em que o time colorado deixou escapar os três pontos nos acréscimos ao sofrer um gol originado em cobrança de falta. Além destes tropeços, a equipe alvirrubra perdeu do Sampaio Corrêa (2 a 1), e o então técnico Marquinhos Santos caiu.

O Vila Nova tem 48 pontos e recebe um adversário com 40 pontos e precisando melhorar a pontuação para fugir do risco de entrar no Z4. O Botafogo-SP faz uma das piores campanhas do returno e venceu só um jogo no 2º turno. A vítima foi o Atlético-GO – 1 a 0.

Para seguir com chances de acesso, o Vila terá de vencer este jogo e continuar ganhando os seguintes até saber o que será preciso na última rodada.

Lisca não terá o lateral esquerdo Rodrigo Gelado, suspenso, e o volante Ralf, contundido. Em casa, o treinador aposta nos gols de Caio Dantas e na força dos volantes Lourenço e Igor Henrique.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova: Dênis Júnior; Marcelinho (Léo Duarte), Rafael Donato, Eduardo Doma e Diego Renan (Marquinhos Pedroso); Cristiano, Lourenço e Igor Henrique; Juan Christian, Caio Dantas e Guilherme Parede. Técnico: Lisca

Botafogo-SP: Matheus Albino; Ericson, Diogo Silva e Márcio Silva; Thassio, Guilherme Mantuan, Carlos Manuel e Patrick Brey; Lucas Cardoso, Osman e Gustavo Xuva. Técnico: Marcelo Chamusca

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA, em Goiânia-GO)

Horário: 21h30

Onde assistir: Premiere e Sportv

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Vanderson Antonio Zanotti (ES) e Vanessa Santos Azevedo (SE)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Ingressos: Setor A (100 reais), Setor C (100 reais), Setor B (40 reais). Torcedor com camisa do Vila Nova paga meia. Mulheres não pagam