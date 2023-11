Vila Nova x Ceará: onde assistir, horário, ingressos e escalações

Vila Nova e Ceará se enfrentam neste sábado (18) em mais um jogo que vale muito para o time colorado. Como nas últimas rodadas, só a vitória interessa ao Tigre, que busca pontos para seguir vivo na briga pelo acesso. A equipe goiana recebe o Vozão no OBA, a partir das 17 horas, pela 37ª rodada da Série B.

O Vila Nova iniciou a 37ª rodada na 6ª colocação com 58 pontos, a três de diferença para o rival Atlético-GO que fecha a faixa de acesso (G4). O Ceará, por sua vez, não tem mais aspirações na competição nacional. O Vozão não corre risco de rebaixamento e não luta mais pelo acesso, está em 11º com 50 pontos.

O cenário que vive o Ceará na Série B, inclusive, reforça no clube colorado a necessidade de mais atenção em campo. A comissão técnica colorada entende que por “jogar tranquilo”, o Vozão pode complicar a vida do Vila Nova no OBA, como fez recentemente diante de dois postulantes ao acesso: Sport e Mirassol, com vitórias de 2 a 1 e 2 a 0, respectivamente.

O técnico Higo Magalhães quer que os jogadores do time goiano entrem ligados e não descuidem defensivamente nos primeiros e últimos 15 minutos da partida.

O Vila Nova tem um desfalque para o jogo, que é o atacante Guilherme Parede, que se recupera de uma luxação no ombro e não vai mais atuar na temporada. Ronald segue no time titular. O volante Cristiano retorna de suspensão e disputa posição com Ralf.

Do lado do Ceará, o técnico Vagner Mancini também tem a possibilidade de repetir a equipe que venceu o Mirassol na última rodada. O treinador, porém, poupou alguns jogadores durante treinos da semana e pode fazer uma mudança no time titular com a entrada do volante Zé Ricardo no lugar de Léo Santos.

Despedida do OBA

Essa será a última partida do Vila Nova como mandante na temporada. A expectativa no clube é de um OBA lotado - os ingressos estão esgotados. Será a sexta vez na Série B que a equipe atua diante de 10 mil torcedores em seu estádio particular - nesta Série B, o Tigre disputou um jogo no Serra Dourada, que recebeu mais de 23 mil pessoas na ocasião.

O duelo entre Vila Nova e Ceará também vale a melhor campanha da equipe goiana nos pontos corridos da Série B. Se pontuar diante do Vozão, o Tigre vai superar as edições de 2008 e 2017, quando também registrou 58 pontos.

Na história, Vila Nova e Ceará se enfrentaram 26 vezes com ligeira vantagem para a equipe goiana: 11 vitórias do Tigre, seis empates e nove triunfos do time cearense. No 1º turno da Série B deste ano, o clube alvinegro o Tigre venceu por 1 a 0 com gol marcado pelo zagueiro Luiz Otávio nos acréscimos da etapa final.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 37ª rodada

Jogo: Vila Nova x Ceará

Local: OBA (Goiânia/GO)

Data: 18/11/2023 (Sábado)

Horário: 17 horas

Onde assistir: Premiere e BAND

Ingressos: estão esgotados

Árbitro: José Mendonça da Silva Junior/PR

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos/BA (FIFA) e Rafael Trombeta/PR

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho/RJ

VILA NOVA: Dênis Júnior; Marcelinho, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Cristiano (Ralf), Lourenço e Igor Henrique; Ronald, Caio Dantas e Juan Christian. Técnico: Higo Magalhães

CEARÁ: Bruno Ferreira, Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Zé Ricardo (Léo Santos), Jean Carlos e Pedro Lucas; Janderson, Erick Pulga e Guilherme Bissoli. Técnico: Vagner Mancini