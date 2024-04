Vila Nova x Cuiabá: onde assistir, horário e escalações

O Vila Nova volta a atuar dez dias depois de perder o segundo jogo da final do Goianão, para o Atlético-GO, por 3 a 1. Vice-campeão do Estadual, o Tigre passa a ter a Copa Verde e a Série B do Brasileiro como objetivos na temporada. Nesta quarta-feira (17), às 20 horas, o time alvirrubro inicia a disputa da semifinal do Regional, diante do Cuiabá-MT, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).

A partida de volta do torneio está agendada pela CBF para o dia 11 de maio, na capital mato-grossense. A equipe classificada vai decidir o título da competição contra o Paysandu-PA. Ano passado, pelas quartas de final da Copa Verde, o Cuiabá eliminou o Vila Nova com uma vitória (2 a 0) e um empate (1 a 1).

A Copa Verde é um atalho para o campeão garantir vaga na Copa do Brasil e nela entrar a partir da 3ª fase. Vila Nova (vice do Estadual) e Cuiabá (campeão do Mato Grosso) estão garantidos na próxima edição da competição, mas podem dar um salto para iniciá-la direto na 3ª fase.

Além disso, conquistar um título tem significado especial para o Vila Nova, pois o clube levantou uma taça, pela última vez, na Série C de 2020. Por duas temporadas (2021 e 2022), o Vila Nova perdeu nos pênaltis a decisão da Copa Verde, para os paraenses Remo e Paysandu, nos pênaltis. Também foi derrotado, nas penalidades, na final do Estadual de 2021, no OBA, para o Grêmio Anápolis. Gritar “campeão” é um anseio vilalnovense.

Esta é uma das pontas do projeto do clube. Por isso, precisa eliminar o Cuiabá, que está na disputa da Série A do Brasileiro, da Copa Verde, da Copa Sul-Americana e ainda terá compromissos pela 3ª fase da Copa do Brasil, com adversário a ser definido na tarde desta quarta-feira (17), em sorteio. Os jogos em excesso batem à porta do Dourado, e o Tigre espera tirar algum proveito disso.

O técnico Márcio Fernandes tem problemas para definir a equipe e não poderá contar com os dez jogadores contratados para a disputa da Série B, que começa para o clube na próxima segunda-feira (22), diante do Guarani, no OBA. O treinador não deverá contar com o zagueiro Juan Quintero e o atacantes Juan Santos (contundido) e Henrique Almeida (suspenso).

Márcio Fernandes trabalha duas formações, para a Copa Verde e a Série B. Por isso, para alguns jogadores que terão a chance de jogar a Copa Verde, boas atuações podem ser garantia de presença na equipe titular da Série B.

Na Copa Verde, o Cuiabá foi campeão duas vezes (2015 e 2019). Nesta temporada, confirmou o favoritismo e ganhou o título do Mato-Grossense, na final contra o União, de Rondonópolis. Na estreia na Série A, foi goleado pelo Atlhetico-PR, fora. O auxiliar Luiz Fernando Iubel não divulgou a equipe, que ainda terá de enfrentar, fora de casa, o Grêmio (Série A) e o Deportivo Garcilaso, do Peru (Sul-Americana).

FICHA TÉCNICA

Vila Nova: Dênis Júnior, João Vitor, Anderson Conceição, Rhuan Santos e Roberto; Ralf, Bruno Matias, Éric (Estevão) e Luciano Naninho; Alesson e Fernandão. Técnico: Márcio Fernandes

Cuiabá: Walter; Marllon, Bruno Alves e Alan Empereur; Matheus Alexandre, Fernando Sobral, Lucas Mineiro, Filipe Augusto e Rikelme; Isidro Pitta e Deyverson. Técnico: Luiz Fernando Iubel

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA, em Goiânia-GO). Horário: 20 horas. Árbitro: Angleison Marcos Vieira Monteiro (RO). Assistentes: Marcos Bezerra Lopes Caetano (RO) e Renato Aparecido dos Reis Oliveira (RO). Ingressos: 20 reais no Setor B; 60 reais no Setor A; 60 reais no setror de visitantes. Meia para torcedores com camisa do Vila Nova. Mulheres não pagam