Vila Nova x Grêmio Anápolis: Tigre reencontra algoz de última final

Para fazer as pazes com a vitória após queda no clássico, o Vila Nova reencontra o Grêmio Anápolis na noite desta quarta-feira (1º de fevereiro), às 19h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. É a primeira vez que as duas equipes se enfrentam desde a decisão do Campeonato Goiano de 2021, vencida pelo time visitante.

(Confira, no fim deste texto, escalações, onde assistir, arbitragem e preços de ingressos)

A preparação para a partida contra o Grêmio Anápolis teve início na tarde de domingo (29), após o Tigre lamber as feridas que ficaram abertas com a derrota para o Goiás, na Serrinha, por 1 a 0, com o time colorado jogando a maior parte do jogo com um jogador a mais que o adversário. Foi a primeira derrota colorada na competição.

Só que a determinação no OBA é virar a página e tocar em frente. Na 6ª colocação da tabela de classificação, o Vila Nova tem como objetivo voltar a vencer e se aproximar dos líderes nesta 7ª rodada.

Para isso, o Tigre terá pela frente o seu algoz na decisão do Campeonato Goiano de 2021, dentro do próprio Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Esta ferida já ganhou cicatrizes. Do time titular que entrará em campo nesta quarta-feira, não há remanescentes daquele vice-campeonato traumático.

O adversário também vive um outro momento. Sensação do Goianão de 2021, o Grêmio Anápolis caiu em crise desde que ergueu a taça estadual sobre o Vila Nova. O time anapolino amargou uma sequência de 15 jogos sem vitórias no Goianão, somando edições de 2022 e 2023, sendo que o desjejum ocorreu na rodada passada, com goleada sobre o Inhumas, por 5 a 2. Apesar desse resultado, o Grêmio Anápolis ainda ocupa a lanterna na classificação, com apenas três pontos.

Para se recuperar da derrota no clássico e espantar o fantasma anapolino, o Vila Nova conta com sua força caseira. O time colorado ostenta uma sequência de 12 jogos sem perder em seu estádio particular somando jogos de Série B, Copa Verde e Campeonato Goiano.

“Jogos contra equipes que estão na parte baixa da tabela são sempre complicados, pois a expectativa de vitória é grande, mas sabemos que do outro lado existe uma equipe que vem de um resultado positivo. Temos de buscar a vitória, como sempre estamos fazendo dentro de casa, sempre indo pra cima”, destacou o volante Sousa.

Para montar a equipe titular, o técnico Claudinei Oliveira tem o desfalque do zagueiro Jordan, que foi expulso no clássico na Serrinha. O zagueiro Carlos Alexandre deverá ganhar espaço na equipe e ser a única alteração no time.

Até o momento, Claudinei Oliveira utilizou nove jogadores em todas as partidas da equipe no Goianão. O meia Marlone, de 30 anos, se destaca entre esses jogadores não só pela frequência, mas por ter feito dois gols e ser considerado um dos destaques do clube. Além de Marlone, Neto Pessoa, Diego Renan, Ralf, Lourenço, Vanderlei, Sousa, Vinícius Leite e Hyuri estiveram em campo em todas as seis partidas disputadas.

Pelo lado do Grêmio Anápolis, o técnico Glauber Ramos deve manter a estrutura vitoriosa sobre o Inhumas. O treinador não poderá contar com o defensor Klaidher, que foi expulso na última rodada e cumpre suspensão automática.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA: Vanderlei; Marcelinho, Eduardo Doma, Carlos Alexandre e Diego Renan; Sousa, Ralf e Marlone; Lourenço, Neto Pessoa e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira

GRÊMIO ANÁPOLIS: Márcio Victor; Luquinha, Bruno Miguel, Matheus Guedes e Carlos Henrique; Marcos Antônio, Ferreira e Renato; João Araújo, João Celeri e Cristhyan. Técnico: Glauber Ramos

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (Goiânia)

Horário: 19h30

Onde assistir: DAZN e TV Brasil Central

Árbitro: Jean Carlos da Silva Narciso

Assistentes: Tiego Henrique dos Santos Braga e Adriano Eterno de Jesus Mendes

Ingressos: R$ 40 (Setor B) e R$ 60 (Setor A); R$ 60 (visitantes)

Promoção: torcedor com a camisa do Vila Nova paga meia, mulheres e crianças (até 12 anos) têm entrada gratuita