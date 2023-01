Vila Nova x Iporá: equipes querem voltar a vencer no OBA

O Vila Nova tem mostrado poder de reação no Goianão, mas quer voltar a vencer após três empates e melhorar sua colocação na faixa de classificação. Nesta quarta-feira (25), o time colorado enfrenta o Iporá, no OBA, a partir das 20h30, pela 5ª rodada da competição.

(Confira prováveis escalações, informações sobre ingressos, arbitragem e onde assistir no final deste texto)

Nas quatro rodadas concluídas, o Vila Nova pontuou em todos os jogos, em três deles após sair atrás. Todas as partidas, porém, terminaram empatadas: Anápolis (1 a 1), Crac (1 a 1) e Atlético-GO (2 a 2). Com poder de reação em dia, o time colorado tenta voltar a vencer, como fez apenas na 1ª rodada contra o Goiânia (3 a 0) até agora, para melhorar sua posição no G8.

“Tem que ganhar, tem que vencer. Estamos vindo de três empates e, agora, é hora de ganhar. Temos o Iporá pela frente, vai sobrar para eles. Temos que fazer nosso papel dentro de casa, mostrar nossa força e buscar o resultado positivo, que é o mais importante para nós”, avisou o atacante Guilherme Parede, que estreou pelo Tigre no clássico contra o Atlético-GO e deve seguir na formação titular.

Apesar de ter tido que escalaria “força máxima” contra o Iporá, o técnico Claudinei Oliveira pode poupar jogadores pensando no clássico com o Goiás no final de semana. A principal ausência será o zagueiro Rafael Donato, com problema muscular. Carlos Alexandre e Eduardo Doma disputam a posição.

Jogadores do time colorado definiram o duelo contra o Iporá como “jogo perigoso” por causa da situação do adversário.

Na véspera da partida, a diretoria do Lobo Guará anunciou a saída, em comum acordo, do técnico Omar Feitosa. Nos quatro primeiros jogos, o Iporá venceu um e perdeu três. Com três pontos, a equipe é a 11ª colocada e ocupa a zona de rebaixamento. Nesta quarta-feira, o time será comandado pelo auxiliar Wesley Moura.

O Iporá tenta vencer o Vila Nova pela primeira vez em Goiânia. Os times já se enfrentaram em cinco ocasiões com o Tigre como mandante. Foram três triunfos vilanovenses e dois empates. No ano passado, o Lobo Guará quebrou o tabu de nunca ter vencido o Tigre após dez jogos e venceu por 2 a 0, em partida no Ferreirão.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 5ª rodada

Jogo: Vila Nova x Iporá

Local: OBA (Goiânia)

Data: 25/1/2023

Horário: 20h30

Transmissão: DAZN

Ingressos: R$ 60 (Setor A e visitantes) e R$ 40 (Setor B)

Promoção: torcedor paga meia-entrada com a camisa do Vila Nova

Árbitro: André Luiz Castro

Assistentes: Tiego dos Santos e Jonny Kamenach

VILA NOVA: Vanderlei; Marcelinho, Carlos Alexandre (Doma), Jordan e Diego Renan; Ralf, Sousa e Marlone; Guilherme Parede, Neto Pessoa e Lourenço. Técnico: Claudinei Oliveira.

IPORÁ: Luiz Henrique; Gustavo Henrique, Talis, Rodrigo Milanez e Samuel Balbino; Bosco, Pedro Bambu, Alex e Wellington; Du Gaia e Marquinhos (Bruno Bahia). Técnico: Wesley Moura (auxiliar).