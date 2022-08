Vila Nova x Londrina: rei do empate na Série B, Tigre tenta vencer

O Vila Nova recebe o Londrina na noite desta sexta-feira (12), às 19 horas, no Estádio Serra Dourada para tentar vencer e interromper a sina de empates que o clube tem nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O time colorado é o “Rei do Empate” na competição com 14 resultados de igualdade em 23 jogos realizados até agora.

O discurso do Tigre, após o empate com o Tombense, foi de valorização do ponto conquistado no interior de Minas Gerais. Por outro lado, o clube colorado está incomodado com o número elevado de empates neste Brasileirão. O recorde da Série B foi em 2019, quando o Figueirense empatou 20 partidas em 38 jogos disputados.

Apesar de ser um resultado frustrante e que pouco ajuda a evolução na tabela de classificação, o excesso de empates não tem representado um problema mais sério historicamente na Série B. Desde 2006, quando a divisão adotou o atual formato, de pontos corridos, apenas um “rei do empate” acabou rebaixado para a Série C.

Em 2015, o ABC-RN foi o clube que mais empatou naquela edição da Série B, sendo que o Oeste-SP teve o mesmo número de empates e escapou da degola.

Experiente na disputa da Série B, o lateral direito Alex Silva explicou que o empate, por vezes, é um resultado frustrante, mas acredita que, ao término da competição, esses pontos conquistados dessa forma vão fazer a diferença.

“Nessa trajetória nossa, nós precisamos somar. Se não ganhamos, também não perdemos. Quando chegar ao final e conseguirmos nosso objetivo, todos esses empates que foram ruins, vamos ver que eles valeram muito”, avaliou o lateral colorado.

No entanto, Alex Silva disse que é importante fazer o dever de casa e conquistar vitórias para valorizar ainda mais o empate conquistado em Muriaé. “Os empates têm de vir acompanhados de vitórias, pois, quando nós empatamos e o concorrente ganha, eles estão subindo dois pontos em relação a nós. Temos de ter essas vitórias e estamos com objetivos traçados para seguir essa série sem derrotas, mas não só com empates e, sim, acrescentar vitórias”, disse Alex Silva.

Número de vitórias

É o número menor de vitórias em relação ao Guarani que faz com que o Vila Nova inicie a rodada na lanterna. É a mesma pontuação (20 pontos), mas o Bugre tem um triunfo a mais (3 a 2). De volta à última colocação, o Tigre quer sair dela novamente.

O técnico Allan Aal reforçou a importância de voltar a vencer, sobretudo como mandante, para fazer com que o ponto conquistado em Muriaé valha mais a pena. “O ponto fora de casa é bem visto quando você faz o dever de casa. A questão do empate é muito relativa”, argumentou Allan Aal.

Para a partida contra o Londrina, o técnico Allan Aal terá reforços para escalar a equipe. Os volantes Romário e Arthur Rezende voltam a ficar à disposição após cumprirem de suspensão automática. O treinador colorado não descartou fazer outras mudanças na equipe para essa partida.

O Londrina chega em Goiânia para tentar superar o resultado adverso que teve contra o Cruzeiro, em casa. A equipe paranaense estava vencendo o líder da competição, mas acabou sofrendo a virada no fim. O técnico Adilson Batista tem o desfalque do volante João Paulo e ainda não sabe se poderá utilizar o atacante Caprini.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA: Tony; Alex Silva (Railan), Rafael Donato, Alisson Cassiano e Jefferson; Ralf (Sousa), Romário e Arthur Rezende; Matheuzinho, Neto Pessoa e Pablo Dyego. Técnico: Allan Aal

LONDRINA: Matheus Nogueira; Jeferson, Saimon, Vilar e Alan Ruschel; Márcio Rodrigues, Mandaca, Gegê e Vitão;

Douglas Coutinho e Gabriel Santos Técnico: Adílson Batista

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia

Horário: 19 horas

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antônio Zanotti (ES)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Ingressos: R$ 20 (arquibancada) e R$ 60 (cadeiras)