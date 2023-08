Vila Nova x Mirassol: onde assistir ao vivo, ingressos, horário e escalações

Não vale título, não garante o acesso à Série A, mas o Vila Nova encara o jogo contra o Mirassol como decisão na Série B. Nesta quinta-feira (17), o time colorado faz confronto direto na parte de cima da tabela contra a equipe paulista. O duelo da 24ª rodada da Segundona será no OBA, a partir das 21h30.

(Confira informações sobre ingressos, onde assistir, prováveis times e escala de arbitragem no fim deste texto)

Não ter vencido o Avaí na última rodada, em casa, não gerou desespero no Vila Nova, mas deixou a torcida incomodada pelo empate por 1 a 1 ter ocorrido diante de um time que briga pela permanência. Pela frente na Série B, o clube goiano terá dois confrontos diretos e a chance de dar resposta positiva com a conquista de pontos que vão deixar o Tigre entre os primeiros colocados.

Depois do Mirassol, o Vila Nova encara o Criciúma, fora de casa. O objetivo nos dois jogos e, por consequência, no restante da Série B é encontrar equilíbrio de desempenho para não correr tantos riscos nas partidas e ficar mais próximo de conquistar pontos para subir à Série A.

Desde a chegada do técnico Marquinhos Santos, o Vila Nova melhorou nos jogos quando fez ajustes nos intervalos das partidas. Foi assim diante do Juventude, quando venceu por 2 a 0, e contra o Avaí, ocasião em que buscou o empate. Todos os gols foram marcados no segundo tempo. O desempenho da equipe nas primeiras etapas está longe do considerado ideal.

A meta contra o Mirassol é ter uma atuação mais consistente e equilibrada nos períodos da partida.

“Tivemos bons desempenhos no segundo tempo por causa das leituras táticas. Creio que o equilíbrio (entre os tempos) será fundamental para sequência positiva e que a gente brigue para estar no G4, mas o mais importante será estar entre os quatro primeiros colocados na 38ª rodada”, comentou o técnico Marquinhos Santos.

Apenas vencer no OBA não colocará o Vila Nova no G4 ao término da rodada, já que o time colorado depende de tropeços de Criciúma e Juventude para voltar ao grupo do acesso. Mas jogadores, diretoria e comissão técnica reforçam que a vitória diante do Mirassol é importante para afastar qualquer tipo de desconfiança.

O plano é aumentar a sequência invicta, que é de dois jogos atualmente, e de preferência com triunfos para o Tigre se manter em condição de buscar o acesso.

A partida desta quinta-feira (17) será apenas a segunda entre Vila Nova e Mirassol no retrospecto entre as equipes. O outro jogo foi no 1º turno da atual edição da Série B. Os times fizeram jogo movimentado, com dois gols em dez minutos e empataram por 1 a 1. Caio Dantas abriu o placar para os goianos, no primeiro minuto do duelo, e Lucas Ramon empatou aos 11.

O Vila Nova conta com o retorno de Lourenço. O Mirassol terá ataque reserva no OBA já que Zé Roberto (expulso na última rodada) e Negueba (terceiro amarelo) vão cumprir suspensão. O atacante Fernandinho, ex-Goiás, também segue fora porque foi afastado por problemas pessoais - a esposa do jogador, Bruna Miller, o acusou de agressão e ameaça.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 24ª rodada

Jogo: Vila Nova x Mirassol

Local: OBA (Goiânia/GO)

Data: 17/8/2023

Horário: 21h30

Transmissão: Premiere e Sportv

Ingressos: 100 reais (Setor A e Visitantes) e 50 reais (Setor B)

Promoções: mulheres têm entrada gratuita nos setores A e B (ir direto na catraca) e torcedor com a camisa do Vila Nova paga meia-entrada

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento/MG

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira/MG e Leonardo Henrique Pereira/MG

VAR: Emerson de Almeida Ferreira/MG

VILA NOVA: Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Eduardo Doma (Marcondes) e Rodrigo Gelado; Ralf, Lourenço e Luciano Naninho (Igor Henrique); Guilherme Parede, Neto Pessoa (Juan Christian) e Caio Dantas (Henrique Almeida). Técnico: Marquinhos Santos.

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Danielzinho, Yuri, Chico e Cristian; Gabriel e Kaun (Camilo). Técnico: Mozart.