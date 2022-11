Vila Nova x Paysandu: chance de fechar ano com taça

O esforço feito para reverter uma situação quase irreversível na Série B do Campeonato Brasileiro já escreveu uma página bonita do atual elenco do Vila Nova na relação com o clube. Agora, os jogadores colorados têm a oportunidade de entrar para a história do Tigre com a possibilidade de conquistar a primeira taça da Copa Verde para a equipe goiana. O time colorado precisa vencer o Paysandu, neste sábado (19), a partir das 19 horas, no Estádio Serra Dourada.

Após deixar escapar o troféu em 2021, na disputa por pênaltis com o Remo, o Vila Nova não quer dar sopa para o azar novamente. Desta vez, contra o Paysandu, a equipe goiana voltou de Belém com um empate, sem gols, mas conseguiu demonstrar, em campo, que tem capacidade para derrotar os paraenses, que buscam o tricampeonato da Copa Verde.

O técnico Allan Aal precisou realizar um trabalho de mobilização do elenco ao longo da competição. O Vila Nova passou por Operário-MT, Real Noroeste, este nos pênaltis, e Brasiliense antes de chegar à final. O time colorado não conseguiu sobrar em campo contra nenhum desses adversários, mas mostrou força e vontade para chegar até a decisão.

O treinador colorado precisou trabalhar bastante dois aspectos de recuperação dos jogadores: o físico e o mental. O elenco colorado passou por um esforço grande para evitar o rebaixamento à Série C. A equipe ficou esgotada física e mentalmente. Ao mesmo tempo, houve um relaxamento natural com a conquista do objetivo, e o calendário da Copa Verde exigiu novo foco do Tigre.

Allan Aal acredita que a conquista da Copa Verde possa servir como uma recompensa. “É um sentimento de alegria, de confiança e felicidade por ter alcançado o objetivo no Brasileiro. Ao mesmo tempo, a possibilidade de fechar o ano com um título, uma conquista. Foi uma caminhada muito difícil, muito desgastante”, disse o treinador, que espera que o Tigre seja competente em campo para merecer uma vitória e o título.

“Seria uma recompensa para todos nós que estivemos no campo e para o torcedor que fez a diferença na maioria dos nossos jogos dentro de casa. Acredito que fará mais uma vez”, completou.

O treinador colorado disse que aposta em uma partida difícil e equilibrada. Para se dar bem contra o Paysandu, o técnico Allan Aal disse que o Vila Nova precisará passar por ajustes táticos e técnicos observados no jogo da ida, em Belém.

“Vamos precisar ter equilíbrio e uma força mental muito grandes, pois vai ser um jogo muito disputado”, destacou o técnico do Vila Nova. A tendência é que Allan Aal repita a escalação utilizada no jogo da ida.

Do outro lado, está o técnico Márcio Fernandes, um velho conhecido da torcida do Vila Nova. O treinador conquistou pelo Tigre os dois últimos títulos nacionais do clube - Série C em 2015 e 2020.

O experiente treinador comanda o Paysandu, que é o clube mais vencedor na curta história da Copa Verde. A competição teve sua primeira edição em 2014 e foi realizada oito vezes. O Papão da Curuzu foi campeão duas vezes, em 2016 e 2018, além de ter sido vice-campeão outras três vezes (2014, 2017 e 2019). Em nove edições, o time paraense foi finalista em seis.

Para o duelo decisivo no Serra Dourada, o técnico Márcio Fernandes não poderá contar com o lateral direito Leandro Silva, que foi expulso no jogo da ida. Para a vaga dele, a tendência é que entre Thiago Ennes.

Tigre busca premiação, vaga, cota e boa bilheteria

Além de permitir a conquista de uma nova taça para a galeria, o Vila Nova também vê a Copa Verde como importante para os cofres do clube. A premiação pelo título não é das maiores, apenas R$ 150 mil, mas vencer esse caneco representa começar 2023 com a garantia de ao menos R$ 1,9 milhão para o planejamento.

Essa quantia maior é referente ao pagamento que será feito pela CBF para as equipes que disputam a 3ª fase da Copa do Brasil - a referência é o valor pago em 2022. Em caso de conquista neste sábado (19), sobre o Paysandu, o Tigre estará classificado para essa etapa da Copa do Brasil de 2023.

A diretoria estabeleceu a conquista da Copa Verde como uma prioridade nesta reta final de temporada porque entendia que seria uma chance de faturar também com bilheteria.

O Tigre faz campanha para levar 40 mil torcedores ao Serra Dourada e já comercializou mais de 15 mil ingressos. Tem, no mínimo, R$ 300 mil garantidos de bilheteria.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Jordan e Willian Formiga; Ralf, Sousa e Wagner; Diego Tavares, Neto Pessoa e Kaio Nunes. Técnico: Allan Aal

PAYSANDU: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Genílson, Naylhor e Patrick Brey; Mikael, João Vieira, João Aldo e Marlon; Robinho e Danrlei. Técnico: Márcio Fernandes

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Data: 19/11/2022 (sábado)

Horário: 19 horas

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Marcos dos Santos Brito (MS) e Marcelo Grando (MS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP)

Ingressos: R$ 40 (arquibancadas), R$ 80 (cadeiras) e R$ 150 (visitantes)

Promoção: torcedor com a camisa do Vila Nova paga meia-entrada.