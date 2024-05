Vila Nova x Paysandu: final da Copa Verde muda para o estádio Olímpico

LUIZ FELIPE MENDES

O segundo confronto entre Vila Nova e Paysandu, pela final da Copa Verde, teve o local alterado para o Estádio Olímpico. Originalmente, o duelo seria disputado no OBA, mas a mudança ocorreu após solicitação do clube goiano. A data e horário seguem mantidos: quarta-feira (29), às 20 horas.

No jogo de ida, o Vila Nova perdeu para o Paysandu por 6 a 0.

Na última sexta-feira (24), o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, informou que o clube havia solicitado a mudança de local do jogo de volta da final da Copa Verde.

A alteração demorou um pouco a ser confirmada devido à partida entre Goiás e Ceará, pela 9ª rodada do Brasileiro Sub-20, marcada para a mesma data, às 15h30, no Olímpico. Na noite desta segunda-feira (27), a CBF confirmou a alteração do local da partida de volta da final da Copa Verde, mantendo a data e horário.

Time de aspirantes

Além da mudança de local, Hugo Jorge Bravo adiantou na semana passada que o Vila Nova não atuará com a equipe principal na final da Copa Verde, pois o presidente acredita que não há chances da equipe reverter uma desvantagem de 6 a 0 no agregado, após a goleada do Paysandu em Belém.

O time que entrará em campo será de aspirantes (sub-23), sob o comando do auxiliar técnico fixo do clube, Raphael Miranda, e o treinador do sub-20, Tutti Mendes.