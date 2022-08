Vila Nova x Sampaio Corrêa: Tigre volta ao OBA e tenta respirar fora do Z4

O Vila Nova retorna ao OBA nesta quinta-feira (25) e tem o objetivo de vencer o Sampaio Corrêa para manter a boa fase na Série B e se consolidar entre os times que estão no “bolo” para deixar a zona de rebaixamento (Z4). O duelo será disputado a partir das 19 horas no complemento da 26ª rodada da competição nacional.

(Confira as prováveis escalações, escala de arbitragem, valores de ingressos e onde assistir no final deste texto)

O Vila Nova vive sua melhor fase na Série B. Com a segunda maior invencibilidade, neste momento do campeonato com sete jogos sem derrota, o time colorado pode deixar a zona de rebaixamento de maneira momentânea (duas noites) se vencer o Sampaio Corrêa.

O Tigre não deixará o Z4 na 26ª rodada por causa do confronto direto entre Operário-PR e CSA, que estão à frente da do clube goiano na classificação e duelam no sábado (27).

Mesmo que por dois dias, respirar fora do Z4 é algo que o Vila Nova deseja para o time goiano seguir com a confiança elevada e em boa fase na busca pela permanência. O técnico Allan Aal entende que é neste momento que o elenco pode evoluir, em especial os jogadores de ataque, que vêm sendo criticados pelo baixo número de gols.

A busca do técnico, desde sua chegada há um mês e 22 dias, é por encontrar equilíbrio entre os setores defensivo e ofensivo. Por causa da boa fase, Allan Aal acredita que é um período mais “fácil” de cobrar evolução e manutenção do foco.

“Gosto de cobrar meus atletas no momento bom. Você começa a entender que a cobrança dá certo, que o resultado aparece em campo. Nós estamos aprimorando a questão ofensiva, sem esquecer o equilíbrio defensivo. A gente vem procurando evoluir”, comentou o treinador vilanovense, que espera um time eficiente diante do Sampaio Corrêa, que é a 5ª equipe que mais finaliza em média na Série B, com 13,8 chutes por partida (o Vila é o 8º, com 13,5).

“Nossa efetividade será importante contra o Sampaio Corrêa. Os jogos na Série B são apertados e difíceis. Temos de estar afiados para aproveitar as oportunidades, como foi no último jogo (na vitória sobre o Náutico)”, salientou Allan Aal, que não possui desfalques para a partida e pode repetir uma escalação pela primeira vez desde que assumiu o Vila Nova.

Nesta quinta-feira (25), o time colorado tenta voltar a vencer o Sampaio Corrêa depois de quatro anos. Nos últimos quatro encontros, a equipe maranhense empatou um duelo e venceu o Vila Nova em três ocasiões, incluindo o jogo do 1º turno deste ano (2 a 0) da Série B.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 26ª rodada

Jogo: Vila Nova x Sampaio Corrêa

Local: OBA (Goiânia/GO)

Data: 25/8/2022

Horário: 19 horas

Transmissão: Premiere 1 e Sportv 1

Ingressos: 80 reais (Setor A) e 20 reais (Setor B)

Promoções: torcedor paga meia-entrada com a camisa do Vila Nova e mulher tem entrada gratuita.

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden/RS

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi/RS e Maíra Mastella Moreira/RS

VAR: Daniel Nobre Bins/RS

VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf, Sousa, Arthur Rezende e Wagner; Kaio Nunes e Neto Pessoa. Técnico: Allan Aal.

SAMPAIO CORRÊA: Matheus Inácio; Maurício, Alan Godói, Paulo Sérgio e Pará; André Luiz, Rafael Vila e Ferreira; Pimenta, Gabriel Poveda e Léo Tocantins. Técnico: Léo Condé.