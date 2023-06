Vila Nova x Tombense: Tigre tenta manter pique dentro do G4

Para manter o pique e seguir na faixa de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova recebe o Tombense-MG na noite desta terça-feira (27), às 21h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, com a possibilidade de, nesta rodada, até ser líder da competição. O time colorado espera casa cheia no OBA para fazer valer a condição de segundo melhor mandante nesta Série B.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e ingressos)

O técnico Claudinei Oliveira deve fazer apenas uma mudança no time titular em relação ao time utilizado na goleada sobre o Botafogo-SP, na última rodada, por 3 a 0 - Marcelinho no lugar de Léo Duarte.

Com 27 pontos, o Vila Nova ocupa a 3ª colocação na tabela de classificação e está a apenas dois pontos do líder Novorizontino-SP. Ao mesmo tempo, o Tigre está a dois pontos do Mirassol, que está na 5ª colocação e é o primeiro time fora do G4.

Portanto, o time colorado pode terminar a 14ª rodada na liderança do Brasileirão, mas também pode deixar o grupo dos quatro melhores colocados.

O Tigre não quer vacilar diante do Tombense-MG, que faz campanha ruim nesta Série B e ocupa a penúltima colocação com apenas um terço dos pontos conquistados pelo Vila Nova. O discurso dentro do clube goiano é não olhar a tabela de classificação, pois o Tigre teve dificuldades e acabou sendo derrotado pela Ponte Preta quando a Macaca também estava entre os últimos colocados.

Além de manter o time dentro do G4, uma vitória contra o Tombense-MG seria mais um passo para que o Vila Nova some pontos antes da abertura da janela de transferências, a partir do próximo dia 3 de julho. Há um consenso de que os times vão se fortalecer para a segunda metade da competição e os pontos conquistados nesta primeira parte serão valiosos.

“As equipes vão se reforçando agora e também se conhecendo, então os jogos serão cada vez mais difíceis. O importante é mantermos a nossa sequência, jogo a jogo, encarando sempre como uma final e, assim, conquistando o maior número de vitórias possíveis”, avaliou o atacante Caio Dantas, artilheiro do Vila Nova na Série B, com cinco gols, mas ainda em busca do primeiro gol diante da torcida no OBA.

Para o jogo contra o Tombense, o técnico Claudinei Oliveira não poderá contar com o lateral direito Léo Duarte, que recebeu o sexto cartão amarelo nesta Série B. O jogador está suspenso. A tendência é que o treinador colorado escale Marcelinho para jogar nesta vaga. No mais, o time será o mesmo que entrou em campo contra o Botafogo-SP.

Mandante

Como mandante, o Vila Nova tem o segundo melhor aproveitamento da Série B, atrás apenas do Sport, que venceu todas em casa, incluindo uma partida sobre o Tigre. O clube colorado tem 14 pontos conquistados em seis jogos no OBA - 4 vitórias e 2 empates. Mirassol e Criciúma têm mais pontos somados em casa, mas com um jogo a mais.

Diante do Tombense-MG, três jogadores seguirão com a marca da titularidade em todos os jogos da campanha colorada nesta Série B. O zagueiro Rafael Donato, o lateral esquerdo Rodrigo Gelado e o atacante Guilherme Parede iniciaram todas as 13 partidas do Vila Nova nesta Série B e estão na provável escalação do técnico Claudinei Oliveira para o jogo desta terça-feira (27).

Rodrigo Gelado é um dos nomes mais especulados para uma possível saída na janela de transferências, mas a diretoria do Vila Nova trata essa possibilidade com calma e vai buscar um desfecho que seja bom para todos os lados.

“O (Rodrigo) Gelado, com 19 anos, é lógico que o mercado está de olho, isso desde o início do ano quando ele foi a revelação do Estadual. Vamos fazer um esforço para segurá-lo, garanto isso para vocês. Agora, se vier uma proposta irrecusável, o clube precisa continuar respirando, precisamos pagar salários. Às vezes, você tem de perder o dedo para não perder a mão”, explicou o diretor de futebol Carlos Frontini.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA: Dênis Júnior; Marcelinho, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Ralf e Lourenço; Éverton Brito, Caio Dantas, Neto Pessoa e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira

TOMBENSE: Felipe Garcia; Pedro Costa, Augusto, Wesley Marth e Egídio; João Pedro, Bruno Silva e Matheus Frizzo; Keké, Fernandão e Marcelinho. Técnico: João Burse

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia

Data: 27/06/2023 (terça-feira)

Horário: 21h30

Onde assistir: Sportv e Premiere

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Ingressos: R$ 70 (Setor A e Visitante), R$ 50 (Setor B). Torcedor com camisa do Vila Nova paga meia-entrada.