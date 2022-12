Vini Jr responde quem criticou ida a restaurante do bife de ouro

Carne com ouro servida em restaurante a jogadores brasileiros no Catar

Além de rebater as críticas por conta das danças na comemoração, o atacante Vini Jr também aproveitou a coletiva de imprensa de nesta quarta-feira (7) em Doha, no Catar, para rebater os que atacaram os jogadores que foram a um famoso restaurante na cidade para provar o bife folheado a ouro.

O jogador do Real Madrid foi ao lado de outros atletas como Eder Militão e Gabriel Jesus ao local para provar uma das atrações da casa ao lado de Ronaldo Fenômeno.

"Na folga acredito que eu possa fazer o que bem entender, isso é sempre importante. Eu tento me distrair ao máximo, estar com meus amigos e família e fazer o que acho que é melhor para mim. Acredito que não devam falar sobre o que a gente faz ou não e sim cobrar o que fazemos dentro de campo", completou.

Ouro que envolve carne de R$ 9 mil só custa R$ 60 e é comum na culinária

Você se deslumbra ao ver uma carne suculenta envolvida por uma cama de ouro e depois cai da cadeira ao ver o preço: R$ 9.000. Associa, rapidamente, o valor estratosférico ao ouro, metal nobre, e pensa: é ele que encarece a carne, claro. Os jogadores da seleção brasileira pagaram para consumir a iguaria e foram criticados pela ostentação.

Só que o que custou R$ 9.000 está longe de ser o ouro que embrulha a carne na churrascaria Nusr-Et, do chef Nusret Gökçe, um dos maiores especialistas em churrasco do mundo. O ouro comestível utilizado ali é o mesmo que você encontra no Brasil por R$ 60.

A chef e especialista em churrasco Paty Nobre fez a receita em casa. Para embrulhar uma peça de 700 g de uma carne nobre, utilizou oito folhas de ouro -R$ 60 é o valor aproximado do pacote com dez unidades do papel dourado.

Leia também:

+ Ansiedade atrapalha Raphinha a marcar primeiro gol na Copa

+ Orgulho da paixão goiana na Copa do Catar

Bolos, cachaças, docinhos: velho conhecido da culinária, principalmente da confeitaria, as folhas de ouro não interferem no gosto do alimento, nem mesmo na textura: elas são tão finas e leves que desmancham na boca se misturando à comida. A graça, ela conta, é a aparência de envolver um quitute com ouro. Ou seja, é uma aventura visual e não gustativa.

Mas, para ser próprio para consumo, é importante que as folhas sejam feitas com ouro 24 quilates, que é o ouro 100% puro e não faz mal à saúde. Paty aconselha comprá-las em lojas do ramo alimentício, onde a garantia de qualidade é exigida.

Ela explica que, para ter a certificação de que as folhas que você comprou são realmente de ouro, é só observar a textura: elas devem ser mais leves que um fio de cabelo e bastante delicadas. Um ventinho mais forte já faz com que as folhas amassem.

"Elas são tão sensíveis que, só de manusear, já grudam no dedo", explica Paty. As folhas de ouro que embrulham a carne são mais baratas do que a própria peça que, se for mais nobre como o bife de Angus ou o T-Bone, podem chegar a mais de R$ 100", diz.

Até por isso, o preço cobrado pela carne de ouro no restaurante do Catar é muito alto pela experiência gastronômica e não pelo custo da matéria-prima utilizada para produzi-la.

Em litígio com a Nike, Vini Jr. se esquiva: 'A gente tem contrato'

Assim como dribla adversários em campo, o atacante Vini Jr. se esquivou na entrevista coletiva da seleção brasileira, nesta quarta-feira (7), quando foi perguntado sobre como irá conduzir a relação com a Nike. O jogador e a empresa de material esportivo, que também é parceira da CBF, estão em litígio.

Segundo o UOL Esporte publicou inicialmente, Vini tem se sentido desprestigiado pela marca. Mas ao ser confrontado com a questão, o camisa 20 do Brasil optou por evitar o embate público.

"Não posso falar, a gente tem contrato e somos parceiros. Não podemos falar sobre a nossa relação, assim como não falo sobre a relação com meu pai", disse Vini Jr.

Mas mesmo sem as palavras, os atos do jogador brasileiro mostram que a relação não está boa. Durante a Copa do Mundo, ele não está usando o modelo mais recente lançado pela Nike, ao contrário de outros integrantes da seleção que têm contrato com a empresa, como Fred e Paquetá.

Vini Jr. é considerado um talento relevante pela Nike pela projeção que tem, por ser um jogador ofensivo e pelo clube em que atua, o Real Madrid.

A insatisfação dele com a empresa, no entanto, passa pelo fato de não ter sido usado em campanhas recentes, por exemplo, e por questões da relação que, na visão dele, apontam um desprestígio.

Vini tem sido um dos destaques da seleção na Copa do Mundo e, estreante em Mundiais, marcou pela primeira vez na partida contra a Coreia do Sul, que levou o Brasil até as quartas de final. O próximo adversário é a Croácia, sexta-feira (9).