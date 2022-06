Vistoria da Conmebol ao Serra Dourada será na sexta-feira (17), informa Atlético-GO

Nesta sexta-feira (17), uma equipe da Conmebol fará a vistoria no Estádio Serra Dourada. A informação foi confirmada pelo presidente do Atlético-GO, Adson Batista. A visita técnica à principal praça esportiva goiana foi um pedido da direção do Dragão, que disputará vaga às quartas de final da Copa Sul-Americana diante do Olímpia (Paraguai) em dois jogos: no dia 30 de junho (em Assunção) e no dia 7 de julho (Goiânia-GO).

O Dragão tem o direito de decidir a vaga em casa, mas não pode jogar no Estádio Antonio Accioly por causa da capacidade - menos de 20 mil pessoas, o que é vetado pelo regulamento da Sul-Americana. O Serra Dourada não tem a iluminação condizente com as exigências feitas pela Conmebol (1.200 lux), mas o clube goiano pretende jogar assim mesmo no local e tem consciência de que terá de pagar multa por causa disso.

Além disso, há outras exigências, como salas e internet móvel disponíveis para o trabalho da imprensa. A diretoria atleticana enviou recentemente uma equipe de trabalho ao Serra Dourada para tentar ajustar, junto à administração do estádio, o cronograma e ações para o cumprimento do que a Conmebol exige. Por isso, o clube solicitou a vistoria.