Vitória dos EUA sobre a Austrália classifica o Brasil no futebol feminino

O Brasil está classificado para as quartas de final do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris-2024. A vaga foi garantida graças à vitória dos Estados Unidos sobre a Austrália por 2 a 1, nesta quarta-feira (31), em Marselha, pelo Grupo B do torneio Na mesma chave, a Alemanha goleou Zâmbia por 4 a 1.

Com esse resultado, o Brasil ficou entre os dois melhores terceiros colocados. O time verde-amarelo terminou o Grupo C com três pontos na terceira colocação, a mesma pontuação da Austrália no Grupo B. Porém, teve melhor saldo de gols.

O Brasil teve a chance de se classificar sem depender de outros resultados. Porém, não conseguiu o empate necessário diante da Espanha também nesta quarta. Com Marta expulsa, a equipe canarinho levou 2 a 0 das atuais campeãs mundiais.