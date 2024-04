Volante conhecido e zagueiro novato chegam ao Vila Nova para buscar acesso

O volante Cristiano e o zagueiro Jemmes têm a mesma idade (24 anos), estavam no futebol paulista e chegaram para reforçar o Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro, que começa para o time alvirrubro na próxima segunda-feira (22), diante do Guarani, no Estádio Onésio Brasileiro (OBA). Os dois vêm para o time goiano com objetivo de buscar o acesso à Série A.

Os dois jogadores foram apresentados pelo clube nesta segunda-feira (14) e não poderão disputar a Copa Verde, em que a equipe vilanovense iniciará nesta quarta-feira (17), diante do Cuiabá-MT, a semifinal, também no OBA.

Cristiano e Jemmes foram apresentados pelo vice-presidente do Vila Nova, Leandro Bittar. Cristiano chega com maior tempo de duração no contrato, até o final de 2025, depois de duas passagens pelo Água Santa-SP, ano passado (vice-campeão do Paulistão) e na atual temporada. Foi definido como um jogador de “versatilidade e de intensidade” e que deixou boas referências após atuar na Série B de 2023 pelo Vila Nova.

“Fiquei feliz por voltar. Aqui (Vila Nova) é um lugar onde me sinto bem. Você poder voltar ao lugar onde você se sente bem, poder agregar ao grupo, é muito satisfatório. As expectativas são as melhores, espero fazer um bom campeonato (Série B) e ajudar o Vila Nova a conquistar o tão sonhado acesso”, afirmou o volante, que era opção na Série B de 2023 e entrava bem durante os jogos.

“Acredito que estamos num processo de evolução, sempre. Temos de buscar evoluir. Cheguei, não faz tanto tempo, mas acredito que o clube evoluiu em vários aspectos, de estrutura e no pensamento. Acredito que estamos para brigar pelo acesso, novamente. Ano passado, o torcedor sofreu muito, nós também. Mas estamos preparados para brigar pelo acesso’, projetou o volante vilaonovense.

Jemmes foi tratado como um “zagueiro de boas valências” e que chegará para ser opção para o setor defensivo, que busca as melhores opções. O zagueiro atuou ano passado pelo Capivariano na Série A3 do Paulistão 2023, na qual foi campeão. Ainda na temporada passada, conquistou o acesso, da Série D à Série C, pelo Athletic-MG, marcando dois gols em 16 jogos. É tratado como um jogador promissor e que pode agregar ao elenco – o vínculo dele será até o final deste ano.

O zagueiro detalhou que começou a carreira na base do Capivariano-SP. Na atual temporada, voltou para a Série A-2 do Paulistão, mas o clube não fez boa campanha. Segundo ele, foi avisado de que havia o interesse do Vila Nova em contratá-lo.

“Ano passado, acompanhei o Vila Nova na Série B. Tenho um amigo, aqui, que torce para o Vila Nova e estava em todos os jogos. Eu o acompanhava pelos stories (Instagram), acompanhei o Vila Nova até a última rodada, quando não conseguiu o acesso, diante do ABC-RN. Conhecia um pouco da torcida. Cheguei e a torcida abraça mesmo. Estou gostando bastante”, destacou o zagueiro do Vila Nova. “É a maior oportunidade da minha carreira”, definiu Jemmes.