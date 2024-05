Volante do Goiás defende Paulo Baya de críticas: 'Precisa de nós e nós precisamos dele'

Volante do Goiás, Edson, que tem desempenhado a função de um terceiro zagueiro, avalia como positiva a campanha do Goiás na Série B do Brasileiro. O alviverde ocupa um lugar no G4 numa competição equilibrada. Além disso, o jogador defendeu o colega de elenco Paulo Baya de críticas.

Na próxima sexta-feira (31), o Goiás enfrenta o Sport, às 21h30, na Serrinha, pela 8ª rodada da Série B.

Edson reconhece que houve oscilação nas derrotas para o Cuiabá-MT (1 a 0, na Copa do Brasil, com vitória nos pênaltis) e Avaí-SC (2 a 0, na Série B). Para o jogador, o Goiás precisa vencer o Sport na próxima sexta-feira (31), no Estádio da Serrinha, para recuperar os pontos perdidos e reforçar a boa campanha, até agora.

“Analiso (campanha) como positiva. Estamos em 3º (lugar) com 14 pontos, o América-MG e o Santos (líderes) com 15 pontos e o 5º (Sport), com 12 pontos) está com a diferença mínima. Estou analisando o 1º e 5º colocados. Uma situação muito positiva, pois teoricamente é um grupo formado novamente, uma comissão técnica também, formada há dois meses. É normal a oscilação. Vamos fazer de tudo no próximo jogo para que não ocorra esta oscilação”, garantiu Edson, um dos líderes e mais experientes do elenco esmeraldino.

Como liderança, Edson saiu em defesa do atacante Paulo Baya, bastante criticado nas redes sociais pelos torcedores depois de errar o lance em que a bola sobrou na pequena área para o segundo gol do Avaí-SC. O volante reconhece que o torcedor tem o direito de criticar, mas pediu paciência.

"O Paulo Baya é nosso artilheiro (14 gols). Torcedor tem todo direito de criticar qualquer que seja o jogador. O torcedor tem o direito, desde que seja pacífico. Não pode extrapolar os limites. O torcedor está criticando, mas sabemos que o Paulo Baya tem um potencial grande”, destacou o versátil jogador.

Segundo Edson, é preciso companheirismo dentro do elenco para superar os problemas e as críticas. Porém, também pediu o apoio da torcida nos jogos. “O jogador tem ajudar o outro. O Paulo Baya precisa de nós e nós precisamos dele. Mas nós, jogadores, precisamos mais do que nunca do nosso torcedor”, ressaltou Edson.

Edson garantiu que se sente à vontade atuando como terceiro zagueiro, na sobra. Ele tem aparecido nas jogadas de ataque e marcou um gol na Série A. O jogador diz que o sistema tático usado pelo técnico Márcio Zanardi traz equilíbrio, tem dado certo e não é defensivo. Por isso, ressalta a necessidade de empenho para o time evoluir e conquistar vitórias.

“Ás vezes, jogamos com três zagueiros e o torcedor acha que estamos com uma formação defensiva. Tanto que vencemos jogos com três zagueiros. Temos de respeitar muito a forma como o professor (Márcio Zanardi) atua, pois tem dado resultado’, avaliou Edson.

“A defesa tem ido bem, é assim que queremos também que possa ser ofensivamente. Esperamos que todos possam viver um momento bom, porque todo mundo está sobressaindo e, automaticamente, o clube também cresce cada vez mais. O nosso discurso é de não tomar gols, mas tomamos contra o Avaí (2 a 0) e Cuiabá (1 a 0), mais por infelicidade nossa", disse o volante esmeraldino.