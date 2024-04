Volante que estava no Vietnã é o primeiro reforço do Goiás para a Série B

O Goiás contratou o volante Marcão, que atuou por último no Hà Nôi, do Vietnã. O jogador de 33 anos rescindiu o contrato com seu ex-clube no início deste ano, antes do dia 7 de março, e por isso pode ser contratado pelo Goiás no atual período de transferências. O contrato é válido até o final da Série B deste ano.

Marcão disputou 23 jogos na equipe asiática.

Essa será a segunda passagem do jogador no futebol goiano. Marcão ganhou notoriedade após jogar pelo Atlético-GO, em 2017. O jogador disputou 24 jogos pelo Dragão e, a partir daí, viu a carreira deslanchar com passagens por clubes como Cuiabá e Sport.

No time pernambucano foi onde permaneceu mais tempo, entre 2018 a 2021, com 101 jogos disputados, sendo 60 em duelos válidos pela Série A. No Cuiabá, ele também jogou o Brasileirão e partidas da Sul-Americana.

Marcão vai disputar posição direta com Wellington. Outra opção seria Edson, que joga nas duas funções como volante e também de zagueiro.