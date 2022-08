Walter acerta com Goiânia para jogar Divisão de Acesso

O atacante Walter vai jogar a Divisão de Acesso do Campeonato Goiano pelo Goiânia. O acerto foi feito pelo clube nesta quarta-feira (10), o jogador deve ser regularizado nos próximos dias e a intenção é que ele possa estar à disposição para estrear no domingo, contra a Aseev, às 16 horas, no Estádio Olímpico.

Será o primeiro jogo do Goiânia em casa na competição após empate com o Cerrado por 0 a 0 na estreia, em Aparecida de Goiânia.

O contrato será de três meses, até o fim da Divisão de Acesso.

Walter, de 33 anos, estava treinando no Goiânia há cerca de um mês, mas dizia que não estava fechado com o clube. Agora, o acerto ocorreu.

"É uma honra ter o Walter no nosso grupo", resumiu o diretor de futebol do Goiânia, Henrique Santos, que disse que o jogador tinha um problema no joelho que foi tratado.

"Primeiro passo é colocar o Walter o BID. A transferência dele está no Amazonas, já estamos correndo com isso. Espero que dê tudo certo pra domingo ele estar apto a estar no jogo", afirmou Henrique.

Henrique Santos falou da expectativa que o Goiânia tem ao assinar com Walter. "Esperamos que ele possa contribuir com todo o seu futebol, com tudo o que já fez no Campeonato Goiano, no Athletico-PR. É um contrato normal, não é de produtividade. Ele está aqui para nos ajudar assim como estamos para ajudá-lo", falou o dirigente do Galo.

Walter fez seu último jogo em 19 de março, pelo Amazonas FC, no Campeonato Amazonense. O jogador também atuou pelo Santa Cruz no Pernambucano nesta temporada.

O atacante é formado e revelado pelo Inter, que o negociou com o Porto em 2010. A partir de 2012 e até 2018, o clube português emprestou Walter seguidamente para vários clubes brasileiros. O primeiro foi o Cruzeiro, clube em que não emplacou. Logo em seguida, se transferiu para o Goiás e foi destaque no clube goiano na conquista da Série B daquele ano e na Série A do ano seguinte.

Depois, passou por Fluminense, Athletico-PR, voltou ao Goiás, foi para o Atlético-GO, o Paysandu e o CSA. Foi aí que o contrato com o Porto acabou. No CSA, foi pego em exame antidoping por substância utilizada no tratamento para perder peso. O jogador teve a carreira marcada pela luta contra a balança.

Em 2019, Walter se preparava para voltar aos gramados e já tinha acertado com o Goiás quando teve a pena aumentada em mais um ano.

Em 2020, tentou recomeço no Furacão. No ano seguinte, passou por Vitória, São Caetano e Botafogo-SP. Eventualmente, apareceu em Goiânia jogando por um clube amador.