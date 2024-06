Walter planeja retorno ao futebol goiano em 2025

O atacante Walter ensaia o retorno ao futebol goiano. O jogador comemora 35 anos no dia 22 de julho e procurou o Goiânia para apresentar um projeto, também considerado "um desafio", segundo o presidente do Galo, Alexandre Godoi. O jogador pretende baixar o peso para 98 kg, mas o peso atual não foi revelado, e atuar pelo alvinegro na próxima temporada.

Walter teve poucas atuações no ano passado: passou por Afogados, de Ingazeira (PE), Pelotas-RS e São Borja-RS. No final de 2023, decidiu migrar para o futebol sete e acertou com o Revisar para disputar o Campeonato Paranaense da modalidade.

Ainda não há acerto de contrato com o Goiânia. Por enquanto, só a proposta do desafio, informou Alexandre Godoi. "Walter é um cara que sonhamos com a volta dele. Fizemos o desafio. Se tudo der certo, estará conosco no ano que vem", revelou o dirigente do Galo.

Segundo Alexandre Godoi, Walter já faz treinamentos em alta intensidade. Depois, no dia 1º de agosto, começará outra etapa de recuperação física com auxílio de nutrólogo, nutricionista, preparador físico, psicólogo e endocrinologista.

A meta é, com a redução do peso pra 98kg, aliviar a sobrecarga sobre os joelhos, algo que atrapalhou muito a carreira de um dos mais talentosos jogadores que passou pelo futebol goiano.

Walter atuou no Goiânia na Divisão de Acesso do Campeonato Goiano de 2022 - jogou seis vezes. O jogador teve a melhor fase no Goiás (2012 e 13), na primeira passagem pelo futebol goiano. Voltou ao Goiás (2016 e 2017) Depois, foi atuar pelo Atlético-GO, também em 2017.

Tentou um novo retorno ao Goiás, quando estava suspenso por doping, mas pegou uma suspensão maior e a volta foi abortada. Depois disso, a experiência no futebol goiano foi pelo Goiânia, em 2022.