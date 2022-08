Walter sobre jogar no Goiânia: 'pode me ajudar a me reencontrar'

Pela primeira vez na carreira, Walter jogará a 2ª Divisão de uma competição estadual. Desde que se tornou profissional, em 2008, entrou em campo por times em 25 campeonatos. A Divisão de Acesso do Goiano será a primeira de segundo escalão estadual no período.

Walter reconhece que é um novo momento na carreira e entende que pode atuar por novas competições nos próximos anos.

“É diferente (jogar uma 2ª Divisão estadual). Se eu falar que não é, seria mentira. É uma novidade na minha vida, na minha carreira, mas será por um time que é grande. O projeto é subir, ganhar vaga na Série D ano que vem. Quero ficar marcado na história do Goiânia. Penso que posso fazer isso com acesso, título e aumentar a minha história no futebol goiano. O Goiânia pode me ajudar a me reencontrar e quero retribuir com gols”, comentou Walter.

Em 2022, Walter jogou apenas por competições estaduais. No Santa Cruz, atuou em oito jogos no Pernambucano e participou de duas partidas, das quartas de final do Amazonense, pelo Amazonas.

O torneio que Walter mais jogou na carreira foi a Série A do Brasileiro. Por Inter, Goiás, Fluminense, Athletico-PR e Atlético-GO, o atacante entrou em campo 165 vezes no principal torneio do País.

Walter no Futebol Goiano

Goiás

98 jogos

54 vitórias

22 empates

22 derrotas

48 gols

8 cartões amarelos

Estreia: Goiás 2 x 0 América-MG (Série B) - 13/7/2012

Primeiro gol: Ipatinga 0 x 6 Goiás - hat-trick (Série B) - 3/8/2012

Atlético-GO

25 jogos

5 vitórias

5 empates

15 derrotas

5 gols

7 cartões amarelos

Estreia: Coritiba 4 x 1 Atlético-GO (Série A) - 15/5/2017

Primeiro gol: Coritiba 4 x 1 Atlético-GO (Série A) - 15/5/2017