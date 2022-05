Wilton Sampaio e Bruno Pires vão representar Goiás na Copa do Mundo do Catar

A arbitragem goiana terá dois representantes na Copa do Mundo do Catar 2022. O árbitro Wilton Pereira Sampaio, de 40 anos, e o assistente Bruno Pires, 36, foram anunciados em lista divulgada pela Fifa nesta quinta-feira (19). No total, a arbitragem brasileira terá sete representantes na Copa do Mundo.

Além de Wilton Pereira Sampaio e Bruno Pires, a delegação brasileira terá o árbitro Raphael Claus e os assistentes Neuza Inês Back, Bruno Boschilia, Rodrigo Figueiredo e Danilo Simon. Diferente do que aconteceu em 2018, o Brasil não terá árbitros trabalhando como VAR.

Essa será a segunda Copa do Mundo de Wilton Pereira Sampaio, mas a primeira do goiano de Teresina de Goiás como árbitro central de campo. Em 2018, na Rússia, Wilton Pereira Sampaio trabalhou como árbitro de vídeo.

Bruno Pires pertence ao quadro da Federação Goiana de Futebol desde 2009 e chegou ao quadro da Confederação Brasileira de Futebol em 2012. Árbitro assistente com escudo Fifa desde 2015, o assistente goiano participará da primeira edição de Copa do Mundo em sua carreira.