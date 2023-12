Zé Ricardo chega ao Goiás com missão de acelerar reformulação

O Goiás definiu o nome do técnico Zé Ricardo, de 52 anos, para assumir o comando da comissão técnica para a próxima temporada e já deverá acelerar o processo de reformulação do elenco. O novo treinador chega com desconfiança por parte da torcida esmeraldina após acumular resultados ruins nos últimos clubes em que trabalhou.

Após negociação frustrada com Maurício Barbieri, a diretoria do Goiás voltou para o mercado e acertou a contratação de Zé Ricardo, que foi anunciada no fim da manhã deste 25 de dezembro. O treinador já foi alvo da diretoria esmeraldina em outras ocasiões, inclusive antes da chegada do português Armando Evangelista.

Zé Ricardo desembarca em Goiânia para seu primeiro trabalho no futebol goiano, embora também já tenha negociado com o Atlético-GO no passado. O profissional terá pela frente a missão de liderar a reconstrução do futebol esmeraldino, que precisa voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro.

No entanto, o novo técnico do Goiás terá de mostrar algo diferente daquilo que tem feito em seus últimos trabalhos. Zé Ricardo teve uma passagem muito rápida pelo Cruzeiro em 2023. O trabalho dele na Raposa durou apenas 68 dias, com dez jogos. Ele foi demitido com apenas 36,6% de aproveitamento.

Antes de voltar ao Brasil para trabalhar no Cruzeiro, Zé Ricardo trabalhou no Shimizu S-Pulse do Japão. No país asiático, o treinador conseguiu maior longevidade com 299 dias à frente da equipe. No entanto, a permanência não foi pautada nos resultados, uma vez que o aproveitamento foi pior do que o visto no Cruzeiro. Em 28 jogos pelo clube japonês, Zé Ricardo obteve 34,5% de aproveitamento.

Zé Ricardo começou a carreira como técnico no futebol profissional como interino do Flamengo, em 2016. Pelo rubro-negro carioca, o treinador conquistou o título do Campeonato Carioca de 2017. Depois disso, trabalhou também no Vasco da Gama e Botafogo, ambos no futebol do Rio de Janeiro.

Sua primeira experiência fora do âmbito carioca foi no Fortaleza, onde permaneceu por apenas sete jogos. No Internacional a passagem também foi curta, com apenas 11 partidas. Zé Ricardo também teve uma rápida passagem pelo futebol do Catar, onde fez apenas cinco jogos.

Agora, no Goiás, Zé Ricardo vai encontrar um cenário de reconstrução e de pressão por resultados positivos. A primeira missão é disputar o Campeonato Goiano, competição que o time esmeraldino não ganha desde 2018 e vive seu maior jejum desde que levantou a taça pela primeira vez em 1966.

No entanto, o objetivo principal traçado pela diretoria do clube esmeraldino é o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Zé Ricardo terá de organizar a equipe para chegar forte à competição nacional e para isso terá de deixar para trás seu histórico recente de trabalhos curtos e com resultados abaixo do esperado.

Nas redes sociais, a maior parte dos comentários dos torcedores esmeraldinos na publicação feita pelo Goiás para anunciar o novo treinador foi de reprovação. A torcida esperava um nome de maior impacto ou com um histórico recente mais vitorioso para assumir a difícil missão de reformulação do futebol do Goiás para 2024.