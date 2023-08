Zagueira que usou hijab chega ao FIFA 23 após sucesso na Copa feminina

Primeira a usar hijab em uma Copa do Mundo feminina, a zagueira Nouhalia Benzina é a mais nova integrante do jogo de videogame FIFA 23.

A jogadora foi adicionada, com o hijab, na versão "Copa do Mundo" do jogo da EA Sports. Em um primeiro momento, ela não estava disponível para escolha.

Ela usou o véu islâmico, que cobre cabeça e pescoço, durante a Copa da Austrália e Nova Zelândia. A "estreia" da peça em uma edição do Mundial aconteceu no jogo entre Marrocos e Coreia do Sul.

Entre 2007 e 2014, a Fifa proibiu o uso de hijabs durante partidas. A França manteve o veto na Copa de 2019.