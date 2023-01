Zagueiro do Atlético-GO espera maior cobrança após queda à Série B

Lucas Gazal, de 23 anos, terminou a temporada passada como titular na zaga do Atlético-GO. Ele inicia 2023 como titular da defesa atleticana e afirma que jogar no Dragão traz uma responsabilidade maior.

O jovem jogador do Dragão ressalta que haverá cobrança para que o clube não só esteja na briga do título do Goianão, no qual o time estreia na noite de quinta-feira (12), contra o Grêmio Anápolis, como possa também retornar à Série A do Brasileiro.

“Cheguei, tive um tempo de adaptação, consegui atuar em boa parte na segunda parte do ano e fiz boas partidas. Sabemos que, quando vira o ano e começa uma temporada nova, temos de fazer tudo de novo. Zerou o que passou, ano passado, tanto de bom quanto de ruim. Temos de fazer tudo melhor, ainda. A cobrança aumenta, a exigência aumenta para dar sequência ao que vínhamos fazendo”, destacou o jogador, que atua como zagueiro como volante.

Ele disputou 16 jogos e marcou um gol de cabeça, na vitória de 1 a 0 sobre o Ceará, no Brasileirão de 2022.

Campeão da Série D do Brasileiro 2021 pela Aparecidense, Lucas Gazal espera conquistar pelo Dragão o primeiro título do Goianão. Em 2020, os dois clubes disputaram a semifinal do Estadual e ele foi expulso após entrada dura sobre Matheus Vargas. A chance de ser campeão no Atlético-GO é vista por ele como um novo desafio.

“A exigência é muito alta, porque se trata do último campeão. Entramos com a missão de defender o título, honrar a camisa do Atlético-GO, é um clube grande no Estado (Goiás). Vamos entrar com humildade”, disse.

O sarrafo subiu no Atlético-GO, pois a torcida exige conquistas para apagar o rebaixamento na Série A 2022, competição em que a permanência na elite era tratada como prioridade no clube acabou resultando num resultado adverso.

“Tinha tudo para ser um ano perfeito, histórico, por causa do título do Campeonato Goiano, pela semifinal alcançada na Sul-Americana, as quartas de final da Copa do Brasil. Estávamos caminhando para fazer um ano espetacular, mas acaba que fomos rebaixados e mancha um pouco o que aconteceu. Temos de recolocar o Atlético-GO na Série A. Entendemos a cobrança do torcedor, é mais do que normal e estamos trabalhando para responder à altura”, garantiu Gazal.

O zagueiro ainda espera pela definição de quem será o companheiro de zaga no começo do Estadual. Ramon Menezes deve ficar de fora do primeiro jogo, nesta quinta-feira (12), pois reclama de dores na panturrilha. Michel, de 22 anos, e Emerson Santos, de 27 anos, disputam a condição de titular nas rodadas iniciais. “São dois grandes zagueiros, de muita qualidade e potencial. Quem for jogar na estreia, tenho certeza que dará conta do recado”, prevê o jogador.