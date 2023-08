Zagueiro do Goiás é convocado para a seleção brasileira pré-olímpica

O técnico Ramón Menezes convocou o zagueiro Lucas Halter, do Goiás, para dois amistosos contra Marrocos pela seleção brasileira pré-olímpica. A lista foi anunciada na tarde desta sexta-feira (18) e conta com a presença do zagueiro esmeraldino, de 23 anos, que está emprestado ao Goiás pelo Athletico-PR.

As partidas serão disputadas nos dias 7 e 11 de setembro, em Fes, no Marrocos. Ou seja, as partidas serão realizadas na data-Fifa. Lucas Halter não deve perder jogos pelo Goiás por causa da convocação. O período com a seleção deverá ser do dia 4 a 12 de setembro. O time esmeraldino joga no dia 2 de setembro contra o Internacional e depois no dia 15 de setembro contra o Palmeiras.

Esses amistosos fazem parte da preparação da seleção brasileira para o Pan-Americano, que será disputado em outubro, em Santiago, no Chile, e para o Pré-Olímpico, que será disputado em janeiro de 2024.

Confira a lista dos convocados:

Goleiros: Gabriel Grando (Grêmio), Matheus Cunha (Flamengo) e Mycael (Athletico)

Laterais: Arthur (Leverkusen), Vinicius Tobias (Real Madrid); Welington (São Paulo) e Abner (Betis)

Zagueiros: Vitão (Internacional), Lucas Halter (Goiás), Robert Renan (Zenit) e Morato (Benfica)

Meio-campistas: Andrey (Chelsea), João Gomes (Wolverhampton), Marlos Gomes (Vasco), Maurício (Internacional) e Danilo (Nottingham Forest)

Atacantes: Lázaro (Almería), Vitor Roque (Athletico), João Pedro (Brighton), Igor Paixão (Feyernoord), Paulinho (Atlético-MG) e Marcos Leonardo (Santos)