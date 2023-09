Zagueiro do Goiás é convocado pela seleção brasileira pré-olímpica para disputa do Pan

O zagueiro Lucas Halter, do Goiás, foi convocado pelo técnico Ramón Menezes para a disputa do Pan-Americano de Santiago, no Chile, realizado entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro. O jogador foi chamado recentemente para a seleção brasileira pré-olímpica para amistosos no Marrocos e agora representará o Brasil no Pan.

A delegação deve se apresentar na Granja Comary no dia 9 de outubro, assim o zagueiro esmeraldino deverá desfalcar a equipe goiana em até seis rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro.

O time esmeraldino não fará objeção à ida do zagueiro para a disputa da competição no Chile e entende que o técnico Armando Evangelista tem uma boa reposição na figura de Sidimar.

A seleção brasileira está no Grupo B ao lado de Estados Unidos, Colômbia e Honduras e estreia no dia 23 de outubro contra os norte-americanos.

Veja a lista dos convocados por Ramon Menezes :

Goleiros:

Mycael - Athletico-PR

Andrew - Gil Vicente-POR

Matheus Donelli - Corinthians

Laterais:

João Moreira - São Paulo

Rikelme - Cuiabá

Patrick - São Paulo

Zagueiros:

Lucas Halter - Goiás

Gustavo Martins - Grêmio

Arthur Chaves - Acadêmico de Viseu-POR

Meio-campistas:

Matheus Dias - Internacional

Guilherme Biro - Corinthians

Marquinhos - Nantes-FRA

Ronald - Grêmio

Igor Jesus - Flamengo

Atacantes:

Gabriel Veron - Porto-POR

Matheus Nascimento - Botafogo

Figueiredo - Vasco

Kaio - Coritiba