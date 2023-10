Zagueiro do Goiás tem lesão detectada e é cortado do Pan de Santiago

O zagueiro Lucas Halter, que defende o Goiás, teve uma lesão muscular na coxa detectada e foi cortado da seleção brasileira pré-olímpica que disputará os Jogos Pan-Americanos de Santiago neste mês de outubro. O corte ocorreu nesta terça-feira (10).

Lucas Halter pediu substituição durante o segundo tempo da partida contra o Bahia, no último sábado (7), na derrota por 6 a 4, na Serrinha, após uma fisgada na coxa.

O defensor chegou a viajar ao Rio de Janeiro para se juntar à delegação que inicia os preparativos para o torneio continental, mas, devido à gravidade da lesão, precisou ser desconvocado pelo técnico Ramon Menezes.

O defensor esmeraldino começa o tratamento da lesão e deve ficar fora dos jogos por ao menos duas semanas. Ou seja, Lucas Halter continua como desfalque para o técnico Armando Evangelista no duelo contra o São Paulo, na próxima quarta-feira (18).

O médico Bruno Favaron disse que aguarda o retorno de Lucas Halter ao Goiás para a realização de um exame clínico para traçar o plano de recuperação do jogador. No entanto, o médico esmeraldino evitou estipular uma data de retorno do jogador ao time do Goiás.



"Estamos aguardando o retorno do atleta para Goiânia para iniciarmos, aqui, o tratamento intensivo e diuturno no intuito de recuperá-lo o mais rápido possível. Cada atleta tem um tipo de recuperação e cada lesão tem sua característica, então é impossível dar uma data de retorno", explicou Bruno Favaron.