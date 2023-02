Zagueiro do Vila Nova sofre lesão no joelho e está fora do restante da temporada

Kayk, zagueiro do Vila Nova, sofreu uma lesão grave no joelho

O zagueiro Kayk, de 20 anos, teve uma lesão grave detectada no joelho e passará por tratamento que deve o tirar do restante da temporada do Vila Nova.

Kayk estreou com a camisa profissional do Vila Nova na classificação do Tigre sobre o Luverdense-MT pela Copa Verde.

O jogador apresentou um trauma no joelho esquerdo e foi submetido a exame de ressonância magnética para avaliação criteriosa e foi detectada uma lesão ligamentar no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral.

De acordo com o vice-presidente Leandro Bittar, o caso tem indicação cirúrgica, mas que o jogador deverá realizar, a princípio, um tratamento fisioterápico antes de ser submetido a cirurgia por quatro a seis semanas.

Após a cirurgia, Kayk deverá levar em torno de nove meses para reabilitação completa conforme o protocolo de recuperação de lesões desse tipo.