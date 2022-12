Zagueiro quer se consolidar como titular no Atlético-GO

O zagueiro Lucas Gazal tem o objetivo de se consolidar como titular do Atlético-GO em 2023. Na última temporada, o defensor de 23 anos terminou o ano entre os titulares e espera se manter na condição a partir do Campeonato Goiano, que tem o Dragão como atual campeão.

Lucas Gazal, que até o meio do ano atuava pela Aparecidense, entende que o ano de 2023 terá de ser de afirmação para ele no Atlético-GO. “Meu principal objetivo é jogar. Consegui jogar algumas partidas do meio do ano até o final da temporada. Agora é a temporada de afirmação. Quero trabalhar e evoluir em todos os aspectos para me consolidar com essa camisa”, comentou Lucas Gazal.

Pelo Atlético-GO, o defensor jogou 16 partidas em 2022 e marcou um gol. Ele foi contratado junto a Aparecidense, clube que defendeu entre 2020 e 2022.

“Inegável a diferença técnica entre as divisões. Eu saí de uma Série C para jogar a Série A, onde você tem jogadores de seleção brasileira, seleção argentina, de vários países e explica a diferença no nível técnico. O grupo (do Atlético-GO) me recebeu bem, me deu confiança e isso facilitou muito durante os jogos para mim. Temos vários líderes no elenco que me deram tranquilidade nos treinamentos e partidas, isso facilitou nos treinos e jogos para mim”, analisou Lucas Gazal sobre sua temporada.

No atual elenco, Lucas Gazal desponta como possível titular do Atlético-GO. Emerson Santos e Ramon Menezes se recuperam de lesões, Michel e Igor Ribeiro são outras opções do técnico Eduardo Souza para a zaga. “É meu desejo ter sequência. O que aconteceu em 2022, coisas boas e ruins já passaram, e temos que virar a chave o mais rápido possível. Tenho que mostrar no dia a dia, não posso me acomodar. Ramon (Menezes) e outros zagueiros no elenco são de qualidade. Tenho pés nos chão, mas vou trabalhar forte para ter sequência durante o ano”, avisou Lucas Gazal.

Pré-temporada segue durante a semana

O Atlético-GO segue as atividades de pré-temporada nesta semana antes da folga para celebração do Réveillon. O Dragão estreia no Goianão 2023 no dia 12 de janeiro, como visitante no estádio Jonas Duarte, diante do Grêmio Anápolis.

“O Atlético-GO é muito conhecido por causa da sua intensidade nos jogos, nos treinamentos. A pré-temporada está sendo ainda mais desgastante, tivemos dois dias de folga, teremos mais dois no próximo final de semana, mas não vamos perder muito porque os treinos no dia a dia são bem intensos. Tenho certeza que vamos chegar prontos na nossa estreia no dia 12 contra o Grêmio Anápolis”, pontuou Lucas Gazal.