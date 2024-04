Zanardi chega ao Goiás com promessa de time intenso e fala em colocar ‘trem nos trilhos’

O técnico Márcio Zanardi chegou ao Goiás com a promessa montar um time intenso e que vá trilhar o caminho para a Série A durante a temporada. O treinador de 45 anos assinou vínculo até o fim de 2025 com o clube goiano e assume o posto que foi ocupado por três meses por Zé Ricardo, demitido após eliminações no Goianão e Copa Verde.

“Podem ter certeza que umas das coisas que são inegociáveis é a vontade de ganhar e representar a camisa. Por mais que eu seja jovem, tendo 45 anos, vamos buscar voos altos e colocar o Goiás principalmente no cenário de Série A, de onde nunca deveria ter saído. Meus times são com intensidade, autonomia de jogo, muita pressão e vamos mudar o cenário para voltar a sorrir”, disse o novo treinador esmeraldino.

No Goiás, Zanardi comandará sua segunda equipe profissional na carreira. Grande parte da sua trajetória foi dedicada às categorias de bases de clubes como Corinthians, Santos, Guarani e São Bernardo, que foi onde teve sua primeira experiência em um time profissional.

“Foi privilégio não passar por essa pressão no cargo. Fui contratado para colocar o trem nos eixos, nos trilhos. Estou no futebol desde 2006, são 18 anos de trabalho. Me preparei para isso, trabalhei sete anos no Corinthians, fora do Brasil (nos Emirados Árabes Unidos), Santos, Portuguesa, Guarani e São Bernardo. Pressão é privilégio e o desafio é importante, vamos passar por momentos bons e ruins. Temos que ter tranquilidade para trabalhar e colocar o Goiás na Série A”, acrescentou o técnico esmeraldino.

Ciente que o Goiás buscará reforços na janela de transferências disponível até o dia 19 de abril, Zanardi optou por não falar sobre possíveis saídas de atletas do atual elenco, mas frisou que a parceria com o diretor de futebol Lucas Andrino ajudará no processo de reconstrução da equipe esmeraldina.

“Hoje, futebol é feito de estudos. Quando começou a sondar meu nome, meu staff trabalhou em cima do elenco. Nós temos total ideia do que vamos encontrar aqui. Confio no campo e no meu trabalho. Fica difícil falar sobre o que aconteceu, mas o Lucas (Andrino) me conhece bem, sabe a forma como eu trabalho, como gosto de jogar. Ele sabe encontrar jogadores para o modelo que eu quero. Se o Goiás não está sendo protagonista, alguma coisa está errada e estamos aqui para trabalhar e colocar no eixo”, completou.

No Goiás, Zanardi vai reeditar a dupla com Lucas Andrino. Eles se conhecem desde os tempos que o treinador esteve no Corinthians, trabalharam juntos no Guarani e no São Bernardo. São 11 anos de convivência entre eles.

“Amizade tem que ser verdadeira para que as coisas possam acontecer, mas tenho certeza que o Lucas (Andrino) me contratou por tudo já que fiz no futebol, tenho todos cursos da CBF, AFA e Uefa. Se aceitei vir para o Goiás é porque o clube é gigante e aceitei o desafio. Ele me contratou por tudo que fiz e faço, mas principalmente pelo meu carácter. Não sento em cima de estabilidade. Se eu quisesse estaria no São Bernardo onde tinha grande salário, autonomia e resultados esportivos”, frisou o técnico do Goiás.

VEJA OUTROS TRECHOS DA FALA DO NOVO TREINADOR DO GOIÁS:

Sobre troca de técnicos no Goiás

- Trocas de treinador são ruins para o processo. As pessoas que contratam tem que ter ciência do que estão procurando e convivcção, mas às vezes quem está do outro lado não tem conhecimento sobre o treinador. É preciso saber minha ideia de jogo, minha forma de jogar, por isso eu vim pra cá. Treinador longevos, com tempo para ideias, com certeza os resultados aparecem. Espero que comigo seja dessa forma. Acredito muito nesse clube, que a gente possa fazer história. Estou empolgado em fazer história aqui.

Possibilidade de jogos treino antes da estreia na Série B

- Com certeza, faz parte da avaliação jogos treinos, mas vamos analisar a logística. Temos que fazer coisas importantes. Estamos correndo contra o tempo. Conheço bem o elenco, não tive o prazer de trabalhar com ninguém só acompanhar os trabalhos.

Equipe que formará a comissão técnica

- Estou trazendo dois auxiliares técnicos, o Bebeto Sauthier que cuida da estratégia, da bola parada e do campo da análise. Márcio Griggio, ex-atleta de Portuguesa, Santos, São Caetano. Vivencia o outro lado de jogador de futebol. Cuida mais dos treinamentos e estratégias defensivas. É um cara que flutua dos dois lados. Samir Omeiri, chefe de preparação física, muita experiência, qualidade e expertise no setor. Vamos ter ainda coisas para mexer.

Sobre possíveis saídas de Angello Rodríguez e Getúlio

- Seria leviano falar de A, B ou C sem conhecer o jogador. O Lucas (Andrino) já sabe as peças que eu preciso, que eu quero, vamos analisar e estamos tranquilos quanto a isso. Se eles não marcaram gols, sorte a minha que eu poderia não estar aqui. Vamos trabalhar bastante, ser muito correto e erguer a manga. Eu abri mão da minha família, deixei minha estrutura para estar aqui full time e vivenciar o CT, como fiz no Santos, Guarani e São Bernardo. Só acredito no campo e dia a dia”, pontuou.