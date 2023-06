Álbum póstumo de Elza Soares terá música inédita escrita por Rita Lee

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O próximo álbum de Elza Soares terá uma canção com letra escrita por Rita Lee e pelo seu marido, Roberto de Carvalho. A música foi gravada pela cantora considerada a voz do último milênio como parte do disco que deixou pronto antes de morrer, em janeiro do ano passado.

A revelação foi feita por Rita Lee, que morreu no último mês de maio, na autobiografia que ela deixou escrita. O livro, recém-lançado, traz a história desta colaboração entre as cantoras, e também a letra que foi interpretada por Elza Soares.

Lee narra em "Outra Autobiografia" o dia em que ficou sabendo da morte da carioca, de quem se diz "súdita desde pequena". "Pouco antes de eu ser diagnosticada com câncer, ela me pediu uma música para gravar. A letra baixou em dez minutos. Pensei em sua figura majestosa e nasceu 'Rainha Africana'", conta a paulistana.

A ex-vocalista dos Mutantes diz que Roberto de Carvalho fez a melodia, e eles gravaram o rascunho no mesmo dia, no estúdio em sua garagem. "Lembro que tive que me esforçar para cantar, coisas do tumor que já estava ali", ela afirma.

Lee ainda revela que trocou mensagens de amor com Elza, que por sua vez mandou mensagem dando forças após ficar sabendo que a amiga estava com câncer. "Ó, Rita, que prazer imenso ouvir você cantando essa música para mim. Muito obrigada! Te adoro, criatura", ela teria dito.

O disco póstumo de Elza Soares se chamará "No Tempo da Intolerância" e tem lançamento agendado para o dia 23 de junho.

Veja a letra de "Rainha Africana"

Cara

Olha bem pra minha cara

Veja em mim uma mulher

Que passou por muita dor

Mesmo assim aqui estou

Soltando minha voz

Minha raça, minha cor

Sendo uma guerreira

Que passou a vida inteira

Vista como nega maluca

Uma preta lelé da cuca

Eis-me aqui

Rainha africana

Brazuca sul-americana

Poderosa no meu trono

Eu não tenho dono

Nã Nã Ni Nã Nã

Eu não tenho dono

Nã Nã Ni Nã Nã

Eu não tenho dono