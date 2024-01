Ana Maria Braga mostrou a destruição em sua casa após o forte temporal que atingiu São Paulo nesta segunda-feira (8). Galhos de uma árvore caíram e destruíram parte do teto do imóvel, que fica em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo.

“Levamos o senhor susto, aqui em casa... Graças a Deus não pegou em ninguém que estava aqui, mas foi por pouco”, contou a apresentadora do Mais Você" no seu perfil do Instagram.