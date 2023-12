É o Tchan é atração especial do ‘Pipoca da Ivete’ deste domingo (03)

O Pipoca da Ivete, deste domingo (3), recebe dois ícones da música baiana. Juntos eles sobem ao trio elétrico em uma tarde de música e conversa pelas ruas de Salvador: Ivete Sangalo recebeu Beto Jamaica e Compadre Washington para o quadro “Sobe no Trio” e revive os sucessos do grupo É o Tchan em passeio pelo famoso circuito de Campo Grande.

Com 30 anos de carreira, Joelma canta com Ivete a música "Voando Pro Pará" e ainda coloca os convidados para dançar com a música "Dançando Calypso", sucesso da Banda Calypso. A cantora do Pará é a homenageada no quadro “TBT do Pipoca” e se emociona com a surpresa. Ao lado da cantora, a atriz Mariana Santos, no ar na novela Elas por Elas, e o ator Chay Suede são os outros convidados do programa de amanhã. A atração vai ao ar após Temperatura Máxima.

Meu Namorado é o Melhor

Quatro casais do nordeste seguem na disputa: Rafael Chagas e Uildenaires Sampaio; Fábio Aruga e Ana Carolina; Edu Alves e Preta; e Deco Morais e Luh, e eles abrem o programa cantando “Toda Forma de Amor”, de Lulu Santos.

Com cacifes acumulados desde a estreia, as namoradas podem apostar tudo em seu próprio namorado ou distribuir o valor apostando nos namorados das coleguinhas. O que receber menos pontos da plateia, deixa o programa sem levar nada.