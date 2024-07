"É uma bênção, diz Tony Ramos em sua volta ao teatro", após passar por cirurgias na cabeça

Após passar por duas cirurgias na cabeça há dois meses, Tony Ramos, 75, volta aos palcos nesta sexta-feira (12), em São Paulo, com "O Que Só Sabemos Juntos", no teatro Tuca. É a retomada da temporada da peça, que acaba com um longo intervalo de 22 anos do ator longe das montagens teatrais.

Tony, que divide cena com Denise Fraga, havia estreado a peça duas semanas antes de passar mal, em meados de maio. O diagnóstico: acúmulo de sangue entre o cérebro e o revestimento externo.

Logo depois do ensaio na manhã desta sexta-feira, Tony conversou com o F5 por WhatsApp: "Estou alegre demais com o retorno. É uma bênção. A temporada segue em São Paulo até o dia 18 de agosto, quando iremos para a temporada do Rio de Janeiro". E continuou: "Só posso agradecer a Deus por essa permissão. Em frente".

Um pouco mais cedo, Denise Fraga compartilhou um vídeo dos bastidores do ensaio e escreveu na legenda: "A vida prega peças na gente. A vida é móvel e surpreendente. E não para de nos surpreender. E agora estamos em festa! Ele está de volta!", exaltou. O diretor do espetáculo (e marido de Denise), Luiz Villaça, publicou uma foto dos dois atores.

No dia 26 de junho, Tony voltou aos Estúdios Globo para gravar as últimas cenas no filme "A Lista". Na trama, ele interpreta Antenor, par romântico da protagonista Laurita, personagem de Lilia Cabral.O longa é uma adaptação para o cinema da peça de teatro homônima, escrita por Gustavo Pinheiro, e estrelada por Lilia e sua filha, Giulia Bertolli.