Última turnê de 'Boteco' do Gusttavo Lima acontece neste sábado (31) em Goiânia

A turnê Buteco do Gusttavo chega a sua última edição neste sábado (31), com um show especial para os fãs goianos. O festival, que acontece desde o início em Goiânia e está na saideira de shows pelo Brasil, será realizado no estacionamento do Estádio Serra Dourada. A abertura dos portões está prevista para as 14 horas. São esperadas mais de 20 mil pessoas.

“Goiânia é a minha casa, o local onde esse projeto teve início, desde quando gravei o DVD em 2014 que deu nome ao festival. Então, nossa despedida será inesquecível e vai entrar para a história”, disse Gusttavo Lima.

"Acredito que as coisas precisam ter começo, meio e fim. Mesmo com todo o sucesso do nosso festival no Brasil e no exterior ao longo desses anos, a ideia foi encerrá-lo agora para que possamos abrir espaço para novas ideias e projetos", acrescenta ele.

Além do anfitrião da festa, o evento vai contar com shows de Bruno e Marrone, João Bosco e Vinícius e Bruno e Denner, e as participações especiais de Di Paullo e Paulino, Matogrosso e Mathias, Rick e Renner, Guilherme e Santiago e Traia Véia. As apresentações serão transmissão ao vivo pela plataforma Disney+, a partir das 19 horas.

Serviço:

Show Buteco do Gusttavo Lima

Data: Sábado (31)

Horário: Abertura dos portões a partir das 14 horas

Local: Estacionamento do Estádio Serra Dourada - Av. Fued José Sebba, nº 1.170, Jardim Goiás

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: baladapp.com.br