12ª e última temporada do ‘The Voice Brasil’ começa dia 28

A partir do próximo dia 28, a família Voice convida o público a se reunir na frente da televisão para celebrar e se emocionar com a estreia da 12ª e última temporada do reality musical que conquistou o País. Em mais de 11 anos na grade da TV Globo/TV Anhanguera, o programa foi responsável por revelar talentos que se destacaram no mercado musical, e agora se despede em grande estilo.

Com exibição às terças e quintas, logo após "Terra e Paixão", o programa terá apresentação de Fátima Bernardes e um time de técnicos animados: Iza, Lulu Santos, Carlinhos Brown e Michel Teló.

As gravações da primeira fase do reality reuniram o elenco da temporada nesta segunda-feira (6), nos Estúdios Globo. Ao longo dos episódios, o público poderá conferir um ciclo inédito de Audições às Cegas, Batalhas, Tira-teima e apresentações finais ao vivo.

Em clima de celebração, a última temporada do reality musical revisita sua trajetória: até aqui foram 731 participantes de todos os Estados brasileiros.