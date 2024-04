15º Festival Gastrônomico de Pirenópolis tem show gratuito de Fernanda Abreu

Gastronomia, música, resgate de tradições, programação infantil e celebração da cultura. Com o tema Cozinha Afetiva do Cerrado, começa nesta quinta-feira (4) a 15ª edição do Festival Gastronômico de Pirenópolis, que segue até o dia 21 de abril em mais de 50 estabelecimentos que oferecem menus especiais.

Já a programação cultural será entre 4 e 7 de abril na Arena Gastronômica, estrutura montada no Largo da Matriz, no Centro Histórico do município, com nove shows gratuitos. O encerramento ficará por conta da cantora Fernanda Abreu, no domingo (7).

A solenidade de abertura do evento é na noite de quinta-feira (4), às 19 horas, no Teatro Sebastião Pompeu de Pina. Em seguida, a Arena Gastronômica será inaugurada com uma aula-show do chef Humberto Marra, com o tema “Cozinha Afetiva”. Já as cantoras Eli e Grace Carvalho inauguram o palco do festival e fecham a programação do primeiro dia.

Até o domingo (7), passam pelo palco outros artistas locais como Mr. Gyn, Pádua, Tom Chris, Bororó e Banda, Hugo Vitti, Dibuiando o Samba e Luciana Clímaco.