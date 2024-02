2º dia de julgamento de Daniel Alves termina com depoimento da esposa

O segundo dia do julgamento de Daniel Alves, acusado de estuprar uma mulher de 23 anos, em uma boate em Barcelona, na Espanha, ocorreu nesta terça-feira (6). A mulher do jogador, Joana Sanz, foi a última pessoa a depor à corte. Além dela, amigos de Daniel, o dono e funcionários do local onde o fato ocorreu e agentes da polícia também fora ouvidos.

“Ele chegou em casa muito bêbado, cheirando a álcool. Ele bateu no armário e caiu na cama”, disse Sanz, em um trecho. Tanto ela quanto um amigo, que acompanhou Daniel Alves à boate na noite de 30 de dezembro de 2022, fizeram declarações evidenciando que o brasileiro havia tomado muito álcool na ocasião. Na Espanha, o uso de substâncias pode configurar um atenuante e uma redução da pena pela metade. Foi aparentemente essa a estratégia adotada pela defesa.

O Ministério Público pede que o brasileiro seja condenado a 9 anos de prisão, e o pagamento de uma indenização de 150 mil euros à vítima. Já a defesa da vítima pede que a pena seja aumentada para 12 anos de prisão, o máximo na Espanha para um crime de agressão sexual.