7ª edição do Festival GO Rock & Afins acontece neste final de semana

A 7ª edição do Festival GO Rock & Afins, um dos tradicionais eventos de música de Goiânia, será nos dias 10, 11 e 12 de novembro, e vai reunir artistas de diversos gêneros musicais, como pop, rock, blues e MPB. O evento musical será realizado durante o Festival Goiânia Gourmet, no estande da Construtora FGR, ao lado do Centro Cultural Oscar Niemeyer. A entrada é gratuita.

A organização da 7ª edição do Festival GO Rock & Afins ficou a cargo da cantora Nila Branco, cantor Fabiano Lin, da Casa Bizantina; e da produtora cultural Leslie Carvalho. Já o Festival Goiânia Gourmet contará com dez estandes de produtores gastronômicos locais, cardápios variados, bar centralizado, convidados musicais e espaço kids e pet friendly.

História do festival de música

A primeira edição do GO Rock ocorreu em 2000, a partir do encontro de artistas e produtores que atuavam na cena local, e teve um importante papel na divulgação dos trabalhos de artistas que estavam se destacando no pop rock feito em Goiás. Depois vieram mais duas edições, sempre em lugares diferentes

O GO Rock teve uma lacuna de 10 anos voltando em 2014, no Centro Cultural Martim Cererê, quando passou a incorporar no nome o & Afins, para abrir o leque de possibilidades musicais. Em 2016, devidamente repaginado, com o foco voltado às novidades, o GO Rock & Afins reuniu em sua quinta edição, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, shows de Otto, Ana Cañas, Filipe Catto; além da banda Casa Bizantina e da cantora Nila Branco.

Por conta da pandemia da covid 19, a sexta edição do GO Rock foi realizada virtualmente e reuniu exclusivamente bandas e artistas locais, como Carne Doce, Front Jr. Trio, Manso, Fred Valle, Casa Bizantina e Nila Branco, que apresentaram em palco virtual, nos dias 1, 2 e 3 de junho, de 2022. Agora, o festival retorna em 2023 presencialmente.



Serviço: 7º GO Rock & Afins

Quando: 10, 11 e 12 de novembro

Local: Estande da Construtora FGR, ao lado do Centro Cultural Oscar Niemeyer

Endereço: Av. Dr. José Hermano n. 8, Jardim Vitória, Goiânia, GO

Entrada franca

Programação

10/11 (sexta) – a partir das 17h

Chal, Dante Ventura e Maíra Lemos.

11/11 (sábado) – a partir das 16h

Grace Carvalho, André Mols, Casa Bizantina e a dupla Mauricio e Eduardo.

12/11 (domingo) – a partir das 16h

Manso, Liga Joe e Nila Branco.