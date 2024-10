7ª Mostra GiroDança tem início nesta quinta-feira (3) no Teatro Goiânia

A 7ª Edição da Mostra GiroDança começa nesta quinta-feira (3) e segue até domingo (6), no Teatro Goiânia, no Centro da capital goiana. O evento tem como objetivo fomentar e difundir a dança goiana, promovendo o intercâmbio entre artistas regionais, nacionais e internacionais.

Nesta edição, a Mostra GiroDança será dividida em quatro eixos principais: Mostra Artística Profissional (adulto e infantil); Mostra Escola; Encontro de Diretores/Professores/Coreógrafos; e Workshops. A Mostra GiroDança é realizada com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura – Programa Goyazes e conta com o patrocínio da Papelaria Tributária.

Os ingressos custarão R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada), e serão vendidos antecipadamente pela Giro8 Cia de Dança, através do Instagram da Mostra (@mostragirodanca). A compra antecipada garante preço promocional, com 50% de desconto, mas os bilhetes também poderão ser adquiridos na bilheteria do Teatro.



Os interessados em participar das oficinas podem se inscrever através do e-mail: mostragirodanca@gmail.com.

Workshops

Como parte da programação, também serão oferecidos workshops gratuitos voltados para estudantes e artistas da dança, com temáticas relacionadas aos espetáculos apresentados. As oficinas ocorrerão no Allegro Centro de Dança (R. 24, 48 - St. Marista) e serão ministradas por profissionais de destaque na área.

Uma inovação desta edição, é que a Mostra se dividirá em dois momentos, sendo um deles criado especialmente para o público infantil. A etapa em questão acontecerá no mês de janeiro (mês de férias escolares), no Parque Mutirama, com envolvimento de companhias locais, como a Cia Flor do Cerrado e a Companhia de Teatro Du Caixote, além da participação internacional representada pela Virtual Núcleo Artístico Binacional (Brasil/Argentina), que trará o espetáculo "Pequenas Histórias", feito em conjunto com a Cia Ladainha (Brasil/França).

SERVIÇO:

7ª Mostra GiroDança - Arte para Todas as Idades

Datas: 03 a 06/10/2024 (5ª a domingo)

Local: Teatro Goiânia e Allegro Centro de Dança

Ingressos e mais informações: https://www.instagram.com/mostragirodanca/

