A cia Os Melhores do Mundo se apresenta em Goiânia e Anápolis

Os Melhores do Mundo desembarca em Anápolis com o show Tormentas da Paixão - A História de Rebecca Sinclair, e se apresenta neste sábado (18), às 20h, no Centro de Convenções de Anápolis. E no domingo (19) se apresentam em Goiânia, às 18h, no Teatro Rio Vermelho. Os ingressos estão disponíveis no site (www.ingressodigital.com), a partir de 30 reais.

Com 26 anos de história, Os Melhores do Mundo chega com muito humor, como sempre, para fazer uma crítica contundente ao momento “social/político/inacreditável”, como eles mesmo definem, da situação/oposição/vacinação. São estas temáticas que Adriana Nunes, Adriano Siri, Jovane Nunes, Victor Leal e Welder Rodrigues vão mostrar no espetáculo Tormentas da Paixão.

Para os consagrados cronistas da realidade social do DF e do País, nada escapa para levar ao espectador o melhor humor, característico do grupo. A Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo utiliza desse universo ornado por sonhos e devaneios da protagonista da história, representada por Adriano Siri.

Sobre os Melhores do Mundo

Os Melhores do Mundo influenciaram a formação de diversos artistas e grupos teatrais do Brasil e, notadamente, têm consolidado uma carreira referencial sem precedentes na história do teatro de humor do País. Desde 1995 em cartaz, o grupo já percorreu o País inteiro diversas vezes com seu repertório autoral, esteve em Portugal e nos EUA, lançou 3 DVDs de grande repercussão (um deles gravado em Nova Iorque). Tem ainda incontáveis visualizações na internet, pode ser assistido nas principais plataformas de streaming e contabiliza mais de três milhões de espectadores presenciais.



Serviço: Tormentas da Paixão em Goiânia e Anápolis

Data: 18/11 (Anápolis) e 19/11 (Goiânia)

Local: Centro de Convenções Anápolis (Anápolis) e Teatro Rio Vermelho (Goiânia)

