'Acho que estamos bem no jogo', diz Fred para Gustavo e Sapato no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante a Festa do Líder de Cezar Black no BBB 23, Fred Desimpedidos, Gustavo e Cara de Sapato conversaram sobre a atual situação do jogo.

Segundo a opinião do jornalista, o trio está em boas condições no jogo.

Fred: "É puro palpite, mas acho que a gente tá bem..."

Fred: "A gente não é alvo de ninguém. Temos que pensar em quem vai pro Paredão e sai. O ideal é pensar quem vai bater e sair"

O jornalista seguiu dizendo sobre o quão imprevisível é o jogo.

Fred: "Essa semana eu vou ter que escolher alguém pra votar. Vai que a pessoa lá fora é Deus? Aí é um tiro no pé"